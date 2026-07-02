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Обвиниха за умишлено убийство мъжа, пребил до смърт баба си във Видин

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Темида Снимка: Пиксабей

Под надзора на Окръжна прокуратура-Видин се разследва умишлено убийство.  На 1 юли в ОД на МВР-Видин се обадил Н.Т., който съобщил, че е убил баба си М.В.-З., на 80 г., в дома им във Видин. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Местопроизшествието е посетено от полицейски служители. При извършения първоначален оглед по тялото на жената били установени видими травматични увреждания. Иззети са множество веществени доказателства от значение за разкриване на престъплението.

С постановление на разследващия орган Н.Т. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че умишлено умъртвил М.В.-З. чрез множество удари с ръка и твърд предмет. Деянието е извършено по особено мъчителен за жертвата начин, с особена жестокост и в условията на домашно насилие.

Н.Т. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Темида Снимка: Пиксабей

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