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Във времена, в които все повече неща се измерват основно в пари, приходи и разходи, е важно да си припомним, че има каузи, които заслужават подкрепа, защото са значими за обществото.

Именно поради тази причина екипът на Graffiti Killer взе решение да почисти безвъзмездно Народно читалище „П. К. Яворов“ и паметник на Христо Ботев в столичните квартали „Гео Милев“ и „Христо Ботев“.

За мнозина читалището е просто остаряла сграда. За нас от екипа на Graffiti Killer то е символ на знанието, културата, образованието и важно място за културни и интелектуални събития, които сплотяват местната общност.

Читалищата са сред малкото институции, които съхраняват традициите, развиват талантите на децата и помагат на хора от всякакви възрасти и социален бекграунд да се съберат на едно място в името на културата и мисълта. Именно затова вярваме, че подобни институции заслужават уважение и грижа.

След извършеното почистване получихме благодарствен адрес от настоятелството на читалището – жест, който ни напомни защо сме избрали тази професия.

Това не е първата обществена кауза, зад която заставаме.

На 2. юни, Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, екипът на Graffiti Killer почисти от графити паметника на Христо Ботев в столичния квартал „Христо Ботев“.

Още след откриването на компанията, първата работа на Graffiti Killer бе да почисти безвъзмезно от графити Факултет по химия и фармация на Софийки университет „Свети Климент Охридски“.

За нас паметниците, културните институции и обществените пространства не са просто обекти. Те пазят паметта, историята и идентичността на обществото ни и са място за знания, професионално и личностно развитие. Когато върху тях се появят вандалски надписи, смятаме, че е наша отговорност да помогнем те да възвърнат достойния си вид, с който вдъхновяват хората всеки ден.

Как поддържаната градска среда влияе на общността?

В Graffiti Killer вярваме, че премахването на графити е много повече от услуга за почистване. Това е принос към по-чиста, по-подредена и по-уважавана градска среда, която предразполага общността към повече отговорност както към обществените пространства, така и към хората около нас. Именно този тип уважение и отговорност към градксата среда допринася за развитието на обществото като цяло и предразполага всеки един от нас да е по-добър към заобикалящия го свят и хората около него.

Ние уважаваме изкуството. Уважаваме творчеството и смятаме, че има място за улично изкуство в съвременния град. Но вярваме, че между изкуство и вандализъм има ясна граница и когато се посяга на чужда собственост, на културни институции или на паметници, тази граница е премината.

Нашата работа започва там, където някой е решил, че чуждата фасада може да бъде използвана като платно за драсканици.

Компанията предлага следните услуги:

• Премахване на графити от бетон, камък, шпакловка и други твърди повърхности

• Почистване на графити от пластмаса, метал, PVC, стъкло и боядисани повърхности

• Измиване на фасади със специализирани препарати

• Полагане на защитни покрития срещу повторно надраскване

• Пребоядисване на фасади

• Монтаж на системи за видеонаблюдение като превантивна мярка

• Почистване както на големи, така и на малки площи и обекти под 1 кв.м.

Какво отличава Graffiti Killer от други бизнеси в гранша?

За разлика от много компании в сектора, Graffiti Killer приема и малки поръчки, защото вярваме, че няма незначителен проблем, когато става дума за качеството на градската среда.

Работим с професионално оборудване и екологично съобразени препарати, които осигуряват ефективно почистване без увреждане на повърхностите.

За нас чистата фасада не е лукс. Тя е знак за отношение към мястото, в което живеем.

Ако и вашата сграда има нужда от професионално премахване на графити или почистване на фасада, свържете се с нас.