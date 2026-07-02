30 лекари и 16 сестри над 75 г. още се грижат за здравето на великотърновци

16 медицински сестри на и над 75 години и 30 лекари, който отдавна могат да са в заслужена почивка, продължават да работят в здравната система в област Велико Търново. Това показват данните на отдел "Статистически изследвания – Велико Търново" на НСИ.

767 са медицинските сестри, които практикуват професията. Сред тях са и двама мъже. Най-голям е делът на тези във възрастовия интервал от 45 до 54 години – 268. Едва 41 са младите медицински сестри до 35-годишна възраст.

В края на 2025 г. практикуващите в лечебни и здравни заведения в региона акушерки са 43, всички са жени. В структурата на акушерките най-голям е броят от възрастовата група 55 - 64 години - 15. Професията продължават да упражняват и 4 акушерки от 65 до 74 години.

Сходна е ситуацията и при лекарите. Най-много са докторите на възраст от 55 до 64 г. – 262 медици. 30 пък са специалистите, които са навършили 75 години и все още преглеждат пациенти. Едва 63-ма са най-младите лекари под 35 години.

В областта има най-много общопрактикуващи лекари – 122. Следват педиатрите, кардиолозите, спешните медици, невролозите, акушер-гинеколозите, специалистите по физикална и рехабилитационна медицина, психиатрите и хирурзите.

В края на 2025 г. за област Велико Търново осигуреността с лекари е 35.2 на 10 000 души от населението (47.3 средно за страната). На 10 000 души се падат по 10.3 лекари по дентална медицина, също под средното за страната. Затова пък с 6.1 джипита на 10 000 души от населението Велико Търново е над средната обезпеченост у нас от 5.9 на 10 000.