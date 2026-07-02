Гранични полицаи катастрофираха на магистрала "Струма"

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Гранични полицаи катастрофираха на автомагистрала "Струма". Инцидентът е станал при пътен възел "Бинека", в района на Дупница, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Кюстендил.

В сряда към 13:00 часа при движение от автомагистрала "Струма" към Дупница водачът на служебната "Тойота" е загубил управлението над автомобила, ударил се е в мантинела и се е преобърнал в затревената площ в страни от пътя. При инцидента няма пострадали хора, но са причинени материални щети. Пробите за употреба на алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. Автомобилът е превозвал служебно куче.

По случая е образувано следствено дело и е уведомена прокуратурата.