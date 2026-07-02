За ден 34 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 4 - за наркотици

Днес са хванати общо 34 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол – 14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 15 - с над 1,2 на 1000, четирима са отказали тестване. Под въздействие на наркотици или техни аналози са засечен да шофират 4, четирима са отказали тестване, съобщиха от МВР.

15591 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17398 водачи и пътници. Съставени са 4116 фиша и 398 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.