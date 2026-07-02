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ГЕРБ за Десислава Атанасова и Пеевски: Личният живот не може да бъде коментиран политически

Волен Стефанов

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Десислава Атанасова споделя кадри от рождения си ден СНИМКА: Инстаграм/@atanasova.d

"Частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме никакво намерение да правим това"

Това заявиха Костадин Ангелов и Деница Сачева преди заседанието на Комисията по здравеопазването днес. 

По-рано в парламента беше изслушан вътрешният министър Иван Демерджиев, който изнесе данни за пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски.

277 пъти за осем години Делян Пеевски е излитал от летището в София, а с него е летяла и конституционният съдия Десислава Атанасова. 

"Фактологията е следната: Госпожа Атанасова е избрана за конституционен съдия на 19 януари 2024 година. На 22 януари 2024 година тя подава оставката си като член на ГЕРБ. Тя не е член на ГЕРБ", заяви Ангелов и допълни: "На 26 януари 2024 година тя полага клетва като конституционен съдия"

"Не сме сигурни във фактите, които Иван Демерджиев изнесе и тяхната истинност, тъй като преди него друг вътрешен министър, Дечев, съобщи противоположна информация", осъмни се Костадин Ангелов.

Десислава Атанасова споделя кадри от рождения си ден СНИМКА: Инстаграм/@atanasova.d

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