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Слагат разделителен остров на кръстовището на Орлов мост в София

Даринка Илиева

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Разделителен остров ще бъде поставен на кръстовището на Орлов мост в София. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Мярката има за цел безопасност, по-добра организация на движение и превенция от инциденти на пътя

Столичната община възлага монтирането на разделителен остров от делинеатори на кръстовището на Орлов мост. Съоръжението ще бъде изградено в направлението от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" към бул. „Цариградско шосе". Изпълнението ще се извърши тази вечер (2 юли). Това съобщиха от общината.

Проектът за организация на движението е съгласуван и одобрен от Пътна полиция при СДВР.

Целта е физически да се ограничи неправомерното движение направо от средната пътна лента на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", където такава маневра не е разрешена. Мярката има за цел да подобри организацията на движението, безопасността и спазването на въведената пътна сигнализация.

Като част от проекта ще бъдат изпълнени необходимите дейности по поставяне на вертикална сигнализация и полагане на пътна маркировка.

Монтажните дейности са планирани да се извършат през нощта, за да се сведе до минимум въздействието върху трафика. Предвижда се работата да започне тази вечер към 24:00 ч., когато трафикът започва да намалява.

За нуждата от поставянето на разделителен остров съобщи в интервю за "24 часа" преди седмица зам.-кметът по транспорта Виктор Чаушев. 

Разделителен остров ще бъде поставен на кръстовището на Орлов мост в София. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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