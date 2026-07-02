Най-новата детска градина „Болярчета" във Велико Търново отваря на 1 септември

Новата детска градина „Болярчета" в кв. „Картала" във Велико Търново, отваря врати на 1 септември.

Първоначално групите ще бъдат три - две първи, които вече са сформирани, както и една смесена за деца от 4 до 6-годишна възраст, за която записването тече към момента, съобщиха от общината.

За смесената група родителите могат да подадат заявления на място всеки работен ден от 9 до 16 ч. Формата на обучение е целодневна, за всички деца са осигурени познавателни книжки, а образователните програми насърчават както развитието на уменията на малчуганите и общуването им в смесена среда, така и подготовката им за училище, разясняват общинските експерти по образование .