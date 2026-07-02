ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

US пилот е бил застрелян в Папуа

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23155059 www.24chasa.bg

Йотова за взривовете в Солун: Категорично осъждаме посегателството срещу плурализма

3244
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

Изказвам искрени съболезнования към семейството на загиналата жена при нападението в Солун и съчувствие към пострадалите. България категорично осъжда посегателството срещу политическите права и плурализъм. Солидарни сме с Гърция в защитата на демокрацията.

Това написа президентът Илияна Йотова в социалната мрежа Х по повод взривовете и палежите в Солун срещу представители на управляващата партия „Нова демокрация".

В тях загина и майката на кандидата за депутат Афродити Нестора. Още трима души пострадаха при три последователни нападения с импровизирани взривни устройства срещу жилища на членове на управляващата партия в Солун. Атаките са извършени в ранните часове в сряда – между 4:00 и 4:45 ч.

По време на една от атаките пред жилищната сграда избухва пожар, при който се запалват автомобили и мотоциклети. Един от автомобилите е собственост на Нестора. Самата тя е получила изгаряния, настанена е в болница, а майка ѝ била тежко ранена и починала по-късно в интензивното отделение вследствие на тежките си изгаряния. Освен тях, в болница са приети и още двама жители на жилищната сграда, които също са пострадали при нападението. Полицията уточнява, че всички ранени са от третата атака, при която са били подпалени автомобилите пред блока.

По данни на разследващите нападателите са използвали самоделни запалителни устройства, изработени с туристически газови бутилки.

След трагедията гръцкият премиер Кириакос Мицотакис посети пострадалите в болницата.

Българското правителство също осъди нападението. "Политическите убийства са несъвместими с демокрацията", се казва в позицията му.

Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)