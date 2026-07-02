Йотова за взривовете в Солун: Категорично осъждаме посегателството срещу плурализма

Изказвам искрени съболезнования към семейството на загиналата жена при нападението в Солун и съчувствие към пострадалите. България категорично осъжда посегателството срещу политическите права и плурализъм. Солидарни сме с Гърция в защитата на демокрацията.

Това написа президентът Илияна Йотова в социалната мрежа Х по повод взривовете и палежите в Солун срещу представители на управляващата партия „Нова демокрация".

В тях загина и майката на кандидата за депутат Афродити Нестора. Още трима души пострадаха при три последователни нападения с импровизирани взривни устройства срещу жилища на членове на управляващата партия в Солун. Атаките са извършени в ранните часове в сряда – между 4:00 и 4:45 ч.

По време на една от атаките пред жилищната сграда избухва пожар, при който се запалват автомобили и мотоциклети. Един от автомобилите е собственост на Нестора. Самата тя е получила изгаряния, настанена е в болница, а майка ѝ била тежко ранена и починала по-късно в интензивното отделение вследствие на тежките си изгаряния. Освен тях, в болница са приети и още двама жители на жилищната сграда, които също са пострадали при нападението. Полицията уточнява, че всички ранени са от третата атака, при която са били подпалени автомобилите пред блока.

По данни на разследващите нападателите са използвали самоделни запалителни устройства, изработени с туристически газови бутилки.

След трагедията гръцкият премиер Кириакос Мицотакис посети пострадалите в болницата.

Българското правителство също осъди нападението. "Политическите убийства са несъвместими с демокрацията", се казва в позицията му.