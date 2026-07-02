Шофьорът, причинил катастрофата с трима загинали на "Тракия", водил детски футболен отбор 12 г.

Мислех, че мантинелата ще ме спре, но се оказа точно обратното. Не разчитайте на мантинелата, каза той

Динев остава в ареста

Искрено съжалявам и изказвам най-големите си съболезнования, това е голяма трагедия, каза, преди да влезе в съдебна зала, Енчо Динев, обвиняем за катастрофата на автомагистрала "Тракия" между камион и автомобил, при която загинаха мъж и две деветгодишни деца от футболната школа на "Славия".

"Разбрах, че децата са футболисти, дванадесет години съм работил с деца и съм ръководил футболен отбор", каза Динев, който е шофьорът на камиона.

Апелативният съд в Бургас потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража" на Динев.

От пресцентъра на Апелативния съд – Бургас съобщиха, че въззивният съд е потвърдил определението на първата инстанция, с което спрямо обвиняемия е наложена най-тежката мярка за неотклонение.

Днес той обжалва наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража" пред Апелативния съд в Бургас. "Искам да благодаря на тези момчета и момичето, които помогнаха при изваждането. За мен те са герои. Докато сто човека гледаха, само те помогнаха", заяви обвиняемият. Динев отправи съвет към професионалните шофьори, като повтори своята версия за причината за инцидента. Всички знаят, че през лятото гумите започват да гърмят, мислех, че мантинелата ще ме спре, но се оказа точно обратното. Не разчитайте на мантинелата, каза той.

На въпрос на журналисти дали гумите на камиона са били износени, Динев отговори : "Не".

Пред медиите служебният му защитник адвокат Марияна Гърдева заяви, че ще обжалва наложената мярка за неотклонение. Не мога да коментирам делото по същество, но ще поискаме изменение на мярката за неотклонение, защото считам, че на този етап няма събрани достатъчно доказателства, които да обосноват предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Освен това липсват доказателства, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Поради това обжалваме мярката "задържане под стража" и ще настояваме тя да бъде заменена с по-лека – домашен арест или парична гаранция, каза Гърдева.

Попитана дали защитата оспорва, че Динев е управлявал камиона, адвокат Гърдева отговори: "Такова обстоятелство не съм казала. Просто фактите и доказателствата, събрани по делото към настоящия момент, не са достатъчни, за да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен".

По повод версията на обвиняемия за причината за катастрофата адвокатът заяви, че това е твърдението на нейния подзащитен. "Според него единствената причина за пътнотранспортното произшествие е спукана гума по време на движение. Той твърди, че е направил опит да овладее камиона, но не е успял, тъй като в този момент превозното средство е станало неуправляемо"

На въпрос за снимки, появили се в публичното пространство, за които се твърди, че показват водача с мобилен телефон и чаша в ръцете, Гърдева отказа коментар.

На този етап не мога да коментирам нещо, което не съм виждала лично. Няма значение какво се разпространява в медийното пространство, докато то не бъде приобщено към делото като доказателство по надлежния ред, каза адвокатът.

В мотивите си съдът посочва, че към настоящия етап от разследването са налице достатъчно данни, които обосновават предположение за съпричастността на обвиняемия към престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност.

Апелативните съдии отбелязват още, че досъдебното производство се намира в ранен етап, а една от ключовите автотехнически експертизи все още не е изготвена. Поради това съдът приема, че е преждевременно да бъдат обсъждани твърденията на защитата и на обвиняемия, според които катастрофата е резултат от случайно събитие, което той не е могъл да предотврати.

Съдебният състав още подчертава, че евентуално спукване на гума не означава автоматично наличие на случайно деяние. Според магистратите причините за произшествието следва да бъдат изяснени след събирането и анализа на всички относими доказателства, включително чрез назначените експертизи.

По време на съдебното заседание защитата поиска по-лека мярка за неотклонение "домашен арест" или "парична гаранция", като изтъкна, че към момента липсват достатъчно доказателства за извършеното престъпление, както и данни обвиняемият да може да се укрие или да извърши друго престъпление.

Катастрофата стана на 24 юни около 13:00 часа при 290-ия километър на автомагистрала "Тракия", в района преди пътен възел "Зимница". По данни на разследването шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно, където е ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас.

На място загинаха шофьорът на автомобила и две деветгодишни деца. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания - 49-годишна жена и съпругът ѝ - 46-годишен треньор в школата на футболен клуб "Славия".

На 25 юни Окръжният съд в Ямбол уважи искането на прокуратурата и постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Според наблюдаващия прокурор Живко Илиев съдът е приел, че събраните доказателства обосновават предположение за авторството на деянието, както и че съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.