Спипаха 52-годишен зад волана в Кричим, никога в живота си не е имал книжка

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Шофьорът получил акт, а номерата на колата са свалени

Служители на жандармерията заловиха в Кричим 52-годишен водач зад волана на лек автомобил, който шофирал, без никога в живота си да е имал книжка, съобщиха от МВР.

Около 16,30 ч. вчера съвместен патрул на жандармерията и Областната дирекция на МВР спрял за проверка кола с пазарджишка регистрация. Служителите на реда бързо установили, че шофьорът - местен жител на Кричим, е неправоспособен. Допълнителна проверка обаче показала, че свидетелството за управление не е отнето, а водачът никога не е изкарвал такова.

За съдействие бил изпратен екип на Районното управление в Стамболийски, който е санкционирал водача. Съставен му е акт, а регистрационните табели на автомобила са демонтирани.