Обновиха изцяло Дома за стари хора в Сливен след голям ремонт

Изцяло обновеният Дом за стари хора в Сливен беше официално открит днес, съобщиха от пресцентъра на общината. След мащабен ремонт и модернизация социалната услуга вече предлага съвременни условия, които осигуряват по-добра среда за живот на потребителите и по-добри условия за работа на екипа.

Лентата при откриването прерязаха кметът Стефан Радев, архимандрит Димитрий, управителят на фирмата изпълнител – Тодор Дечев, и директорът на Дома за стари хора Нина Накова.

Проектът е изпълнен с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост и със съфинансиране от община Сливен. Домът е изцяло обновен в съответствие със съвременните изисквания за предоставяне на социални услуги. Ремонтирани са жилищните помещения и общите части. Подменени са електрическата и ВиК инсталациите, изградени са нови системи за безопасност, подобрена е енергийната ефективност на сградата. Осигурена е пълна достъпна среда.

Към комплекса е изграден и нов корпус, който разширява възможностите за предоставяне на качествени грижи и социални дейности. Снимка: Община Сливен

В приветствието си при откриването кметът отбеляза, че обновяването на дома е една от най-значимите инвестиции в социалната инфраструктура на общината през последните години.

"Това не е просто голям финансов проект и инженерно предизвикателство. Този проект е и израз на респект и уважение от нас като граждани към по-възрастното поколение, което нарича такива домове свой дом. С благодарност към потребителите за техния житейски път и принос към обществото пожелавам да имат спокойни дни тук. Благодаря на екипа на дома за всеотдайността, професионализма и човечността, с които ежедневно изпълняват своята мисия. Най-модерната база няма стойност без хората, които влагат сърце в грижата за другите", заяви кметът.

Той подчерта, че община Сливен има една от най-добре развитите социални системи в България, а услугата в Дома за стари хора е една от най-добрите социални услуги и за Европа.

Кметът благодари на всички институции, проектанти, строители и специалисти, участвали в реализацията на проекта, и пожела на потребителите здраве, спокойствие и много щастливи мигове в обновения им дом.

От името на възрастните хора в дома благодарност отправи Роза Кънчева.

"За нас е специален ден. Днес отбелязваме не просто откриване на сграда, а началото на един по-уютен, по-светъл и по-достоен дом, в който ще живеем с повече спокойствие и сигурност", каза Кънчева.

Водосвет за здраве и благополучие отслужиха архимандрит Димитрий и отец Йоан.

Реализацията на проекта е поредната стъпка на община Сливен в развитието на социалните услуги и създаването на достойни условия за живот на възрастните хора, както и на добра работна среда за специалистите, които ежедневно полагат грижи за тях.