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Дилър от Добрич влиза в затвора за година и половина заради марихуана за 19 евро

Дияна Райнова

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Марихуана Снимка: Снимка: МВР (Снимката е илюстративна)

Наркопласьор от Добрич влиза в затвора за година и половина за 1,89 грама марихуана

Окръжният съд в Добрич одобри споразумение, постигнато между прокуратурата, подсъдим за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение и неговия защитник.

По силата на споразумението 38-годишният мъж се признава за виновен в това, че на 21 август 2025 г. в апартамент в град Добрич без надлежно разрешително държал с цел разпространение общо 1,89 грама марихуана, на стойност 19,33 евро /37,80 лева/, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

За извършеното престъпление на подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и 6 месеца при първоначален строг режим за изтърпяване. Одобреното от Окръжния съд споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

Марихуана

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