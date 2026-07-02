Бабите от Банско ще учат чужденци да плетат шушони, пресукват и предат вълна

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Наши и чужди туристи това лято отново ще имат възможността да научат старите занаяти в Банско. За дванадесета поредна година успешният формат Културни вечери „Традиции и изкуство", организиран от Община Банско, стартира този петък на площад „Възраждане", до храм „Света Троица".

И тази година програмата предлага богато разнообразие от демонстрации на традиционни бански занаяти. Посетителите ще могат да се запознаят отблизо с плетене на шушони, грънчарство, предене, плетене на една кука и с игли, сноване, пресукване, дърворезба, изработване на сувенири от текстил и още много автентични занаяти, съхранили духа на Банско.

Демонстрациите ще бъдат съпътствани от изпълнения на фолклорни състави от община Банско, които ще представят богатството на местния фолклор и автентичните пирински традиции.

Фоайето на втория етаж на Туристическия информационен център ще се превърне в пространство за изкуство. Местни творци ще представят изложби на живопис, дигитална графика, художествена обработка на дърво и дървопластика, рисувано стъкло, икони, енергийни картини, ковано желязо и други впечатляващи произведения.

Демонстрациите на занаятите и участията на фолклорните състави ще продължат до 29 август, а изложбите ще продължат до 22 септември.

Още този петък програмата започва с демонстрации по предене с емблематичните бански баби Елена Събева, Мария Захова и Йорданка Стефанова. В съботапък ще има демонстрации по дърворезба с Николай Кулин, под музикалния съпровод на фолклорната формация „Пирински бисери".

Ще бъде представена и изложба на „Защитени жилища" с творби, създадени от потребителите на социалните услуги в Банско – още едно доказателство, че изкуството няма граници.