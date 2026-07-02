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33-годишен преби съпругата си. Тя отказала преглед в болница, за да се грижи за децата си

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Юмрук СНИМКА: PIXABAY

Мъж е задържан за домашно насилие над съпругата си в Монтана, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Инцидентът е станал около 22:30 часа на 1 юли в жилище в ж.к. „Младост“ в областния град. Пристигналият на място дежурен автопатрул е установил подателката на сигнала – 36-годишна жена, с видими следи от физическо насилие. По нейни думи по-рано същата вечер тя е била бита и малтретирана от 33-годишния си съпруг.

Поради необходимостта да се грижи за двете им малолетни деца на две и осем години жената е отказала да бъде прегледана в лечебно заведение, съобщава БТА. 

Полицейските служители са установили и извършителя в жилището и са го задържали за срок до 24 часа в Районното управление в Монтана.

По случая са попълнени документи за оценка на риска при домашно насилие. Образувано е досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие.

По данни на ОД на МВР – Монтана за периода от началото на годината до края на май в областта са регистрирани девет случая на причиняване на телесна повреда, четири случая на закани и два случая на неизпълнение на мерки за защита, извършени в условията на домашно насилие. За същия период не са регистрирани случаи на убийство, отвличане, лишаване от свобода и принуда, извършени в условията на домашно насилие.

 

Юмрук СНИМКА: PIXABAY

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