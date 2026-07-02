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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23155453 www.24chasa.bg

Легендата на "Берое" Васил Драголов и синът му са арестувани за предполагаема измама с евросредства

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Васил Драголов (вдясно). Снимка Архив

Легендата на футболния "Берое" Васил Драголов и синът му Виктор  са сред задържаните при разследване на Европейската прокуратура за предполагаема измама с европейски средства.

Според разследващите схемата е била свързана с неправомерно усвояване на средства по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021–2027 г., съобщи "Телевизия Стара Загора".

Чрез търговски дружества са кандидатствали за финансиране, като се проверяват данни за подаване на неверни документи и фиктивни трудови правоотношения.
Към момента на Васил Драголов и Виктор Драголов е наложена прокурорска мярка „задържане за срок до 72 часа". Предстои съдът да се произнесе по искането за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".

Васил Драголов е един от героите на "Берое" при спечелването на единствената шампионската титла през 1986 г. През кариерата си той играе и за "Левски". През годините той на няколко пъти заема ръководни длъжности в "Берое".

Васил Драголов (вдясно). Снимка Архив

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