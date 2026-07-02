Полиция, огнеборци и горски екипи ще следят за изправността на земеделската техника

Под ръководството на Областната дирекция на МВР – Пазарджик се създават постоянни мобилни екипи с участието на представители от РДПБЗН, Областна дирекция „Земеделие" и Регионалната дирекция по горите. Екипите ще осъществяват стриктен контрол на терен за техническата изправност на земеделската и горската техника и нейното задължително обезпечаване с противопожарни средства. При констатиране на всяко нарушение ще бъдат налагани безкомпромисни административни санкции. Това стана ясно на заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия при областния управител на Пазарджик Борислав Богословов. Водещи теми бяха актуалната пожарна обстановка, оценката на риска и предприетите превантивни мерки за ограничаване на опасността от възникване и разпространение на горски, полски и други пожари.

„Предприемаме поредица от мерки за ограничаване на опасността от пожари, които включват превантивни действия, строг контрол и засилена координация между държавните институции, общините, кметовете на кметства, фирми и земеделски стопани", заяви областният управител по време на срещата. Той допълни, че съгласно направения анализ най-рисков остава периодът от месец юли до месец септември. Потенциално застрашени са житните масиви, горските територии, защитените природни обекти и населените места, разположени в тяхна близост. Борислав Богословов обърна специално внимание на необходимостта от засилен контрол от страна на РИОСВ по отношение на нерегламентираните сметища, които остават основен източник на голяма част от пожарите.

Данните на РДПБЗН – Пазарджик към 01.07.2026 г. отчитат положителен спад в броя на произшествията в сравнение с предходната година:

От началото на 2026 г. екипите на пожарната са ликвидирали 262 пожара без преки материални щети (сухи треви, стърнища и отпадъци), спрямо 288 за същия период на 2025 г.

За периода от 1 април до 1 юли 2026 г. са регистрирани само 2 пожара с 37 дка засегната площ, докато през 2025 г. те са били 7 пожара с общо 679 дка засегнати площи.

В резултат на засиления контрол по спазване на правилата за пожарна безопасност, към 01.07.2026 г. вече са съставени 12 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). За сравнение, по време на жътвената кампания през 2025 г. са регистрирани 17 пожара с 1321 дка унищожени посеви, при което са съставени 19 АУАН.

Предвид високия риск от възникване на инциденти в летния сезон, със заповед на областния управител се въвеждат официални ограничения за дейности в земеделските територии. Забраняват се дейностите, свързани с почистване на пасища, ливади, както и механизираното косене на тревни площи.