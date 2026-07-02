Емил Ефтимов обсъди заплахите в Източна Европа с ген.-майор Уорнър Рос

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов обсъди развитието на дългосрочното стратегическо партньорство и бъдещите инициативи и програми за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната с генерал-адютанта на Националната гвардия на американския щат Тенеси генерал-майор Уорнър Рос, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Дискутирани бяха още въпроси, свързани с регионалната среда за сигурност и заплахите в Източна Европа и Черноморския регион, приоритетите за модернизация на въоръжените сили и развитието на инфраструктурата в подкрепа на съюзническите операции.

Бе отделено внимание и на сътрудничеството в областта на киберсигурността и възможностите за разширяване на двустранната подготовка, различните форми на обучение и обмяна на опит с Националната гвардия на щата Тенеси, с цел повишаване способностите и оперативната съвместимост на българските въоръжени сили.

По време на срещата адмирал Ефтимов отбеляза, че благодарение на усилията на генерал-майор Рос съвместните дейности са нараснали до днешното ниво на интензивно и добре координирано военно сътрудничество. Началникът на отбраната изрази увереност, че взаимодействието ще продължава да се развива и задълбочава в духа на взаимното разбирателство, открития диалог и ефективното партньорство, пишат още от министерството в съобщението.

Българските въоръжени сили остават ангажирани с изпълнението на съюзническите ангажименти и с реализирането на регионалните отбранителни планове и тези на НАТО. Националните ни отбранителни планове са напълно синхронизирани с тези на Алианса и ще работим за укрепване на колективната отбрана, каза Ефтимов след среща с върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич вчера.