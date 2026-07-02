От утре започва събарянето на старата казарма в Монтана. Собствеността на имота бе прехвърлена безвъзмездно от държавата на общината с условието на терена от 24,5 декара да бъде изграден многофункционален спортен комплекс. Сградите са с разгънато площ от 4 хиляди кв. м и събарянето им ще започне от 3 юли, съобщи инж. Камен Каменов – шеф наотдел „Строителство, екология и техническа инфраструктура" в община Монтана. Разрушаването на бившата казармата е съгласувано с регионалната инспекция на околната среда. Ще бъдат взети необходимите мерки за ограничаване запрашеността и нивото на шум. Полученият строителен отпадък се предвижда да бъде преработен на място, каза още инж. Каменов.

Изпълнител на обществената поръчка е „ГБС-Инфраструктурно строителство" – АД. Срокът за приключване на събарянето е 61 дни. Стойността на договора е 153 хил. евро. На мястото на старите казарми ще бъде построена многофункционална спортна зала.

Казармата в Монтана е построена през 1932 година, допълнително към нея са изграждани сгради през 1957 и 1982 година. Общата им разгъната площ е 4 хиляди кв. м. От 1996 година те не се използват по предназначение за разполагане на военни формирования. От 1 септември 1998 година официално казармата в Монтана е закрита.