МВР ще отнема книжки за опасни маневри на пътя, правят анализ на тестовете за дрога

МВР ще предложи промени в закона, които да позволяват отнемането на книжките на тези, които шофират опасно, а след това пак ще се явяват на изпит. Това заяви вътрешният министър Иман Демерджиев при изслушването му в ресорната парламентарна комисия. Подготвят се и по-строги санкции за повторни нарушения на пътя. Скоро МВР ще предложи промените на парламента. През август ще заработят още лаборатории за изследване на проби на наркотици на шофьорите и ще стават бързо, обеща Демерджиев. Прави се анализ и на тестовете за дрога, които дават положителни резултати, но след кръвен анализ се оказва, че това не е така. Според експерти е възможно да дават отклонения заради съхранението им в патрулните автомобили, но този въпрос още не е изчистен.

За парите доклада на Сметната палата и харченето на парите от Фонда за пътна безопасност министъра каза, че имало пропуски назад във времето, но те се отстраняват. Той призова общините и АПИ да бъдат по-активни в проектите за кандидатстване за средства от фонда, в който има 520 милиона.

Иначе МВР изработва цялостна концепция за пътна безопасност - от превенцията до действията на служителите на терен.

На въпрос за незаконното строителство във Варна Демерджиев отговори, че има 9 досъдебни производства, а само в район "Приморски" имало издадени 1247 удостоверения за търпимост. "Това е модел, който е прилаган многократно, не само за "КУБ Корпорация". Разследваме действията по издаване на всички тези документи. Има участие и на длъжностни лица", каза министърът.

Той вече е издал заповед за закриване на звеното за подпомагането му, където бяха назначавани висши полицаи при смяната на всяка власт. Там имало 40 души, които не вършили нищо, освен да уплътняват работното време и да вземат заплати. Разходите били 375 хиляди евро. Те ще бъдат назначени на други служби, където ще бъдат полезни. На въпрос за разследването по случая "Петрохан - Околчица" Демерджиев отговори, че работата продължава, но без да навлиза в конкретика. Посочи, че се проверява дали е можело тримата от кемпера да бъдат спасени.

Труповете им бяха намерени седмица след тези в хижата.

Хамид Хамид от ДПС призова вътрешния министър да се извини за твърденията си от пленарната зала з апътуванията на Делян Пеевски в чужбина, но той отказа, защото вярва на хората, които са изготвили справката за полетите и пасажерите. Според Хамид Пеевски и Десислава Атанасова не са летяли към Дубай на 5 април 2024 г.