На 5 юли Бургас ще бъде домакин на „Нестле за Живей Активно!“ под мотото „Доброто тича за зелено“. Защо и как инициативата се разширява, къде е пресечната точка между физическата и гражданската активност и ще влезе ли плогингът устойчиво в речника ни, разговаряме с Нели Ангелова, Директор Маркетинг за България, Румъния, Адриатика, Украйна и Молдова и Корпоративни връзки България в Нестле, и с представители на Burgas Run Club - ключов партньор на събитието.

- „Нестле за Живей Активно!“ е сред най-разпознаваемите инициативи в България, с над 20 години история, изцяло посветени на важността на физическата активност и балансираното хранене за здравето и благоденствието ни. Къде в тази мисия намира място каузата за устойчивост, която ще е допълнителен фокус на събитието в Бургас?

Нели Ангелова: Животът ни, независимо дали ни харесва, не е разделен на отделни чеклисти - днес спортувам, утре мисля за природата, вдругиден се храня по-добре. Всичко това е един и същи разговор: как да се грижим по-добре за себе си, за хората около нас и за средата, в която живеем. „Нестле за Живей Активно!“ винаги започва от движението, но никога не е била инициатива само за спорт. Тя е за активния избор. А активният избор днес включва много повече от това да си обуеш маратонките. Включва да помислиш какви продукти слагаш на масата си, как общуваш, какво има около теб. И да действаш, да не подминаваш проблема, а да направиш нещо - може да е малко, но да е конкретно.

Плогингът е чудесен начин да погледнем на активността от тази перспектива - докато тичаме, да видим точно какво оставяме след себе си. Няма как да говорим за здравословен начин на живот, ако плажът, по който тичаме, има нужда от помощ.

- Наскоро мина първото събитие на „Нестле за Живей Активно!“ под надслов „Доброто тича Заедно“, посветено на активното приобщаване на хората с увреждания. Сега предстои зеленото събитие в Бургас - поема ли инициативата в нова посока?

Нели Ангелова: По-скоро е естествено порастване. Когато една инициатива има толкова дълга история, най-лесното и най-опасно за бъдещето ѝ е да повтаря себе си - скучно и обратното на активно. Затова тази година решихме да я надградим и да я разгърнем в три различни нови посоки, които да дадат още повече причини на още повече хора, особено младите поколения, да станат част от нас.

Много съм развълнувана и доволна от това как изпълнихме първата ни мисия „Доброто тича заедно“! Ще цитирам един от партньорите ни Стефан Виет от комуникационна агенция Variant, специализирана в работа с хора с увреждания, който много добре формулира какво означава приобщаващо събитие - всички да са реално част от една обща програма. Именно там е разликата между събитие, което говори за приобщаване, и събитие, което го практикува. Когато хора с и без увреждания са на едно трасе, на едни трибуни, в една игра, те просто се срещат. Виждат, че няма нищо необичайно или сложно - има контакт. А контактът е това, което реално променя нагласите. Сега в Бургас се надявам плогингът също да запали различни хора, които заедно да действат и да променяме нагласите на терен. Защото за „Нестле за Живей Активно!“ никога не е било просто събитие в календара. То е платформа с различни лица, но с една философия - да живеем по-съзнателно, по-раздвижено и по-свързано.

- Плогингът е нова дума в нашия речник. Как бихте я обяснили без скандинавски речник и спортна терминология?

Нели Ангелова: Много просто: тичаш, навеждаш се, събираш отпадък, продължаваш - вървиш напред, без да се правиш, че не виждаш какво има по пътя. Харесвам плогинга и се надявам да влезе в нашия речник, защото плогингът буквално приземява устойчивостта и я превръща в действие тук и сега. Тя изведнъж става торба в ръката, няколко километра движение и една плажна ивица, която след това изглежда и се чувства значително по-добре. За мен това е много по-силно от всяка презентация на тема „нашият ангажимент към бъдещето“.

- А каква е историята на плогинга като формат?

- Burgas Run Club: Плогингът възниква в Швеция около 2016 г. и бързо се превръща в световно движение. Самото наименование идва от шведската дума plocka upp - „вдигам“, и английската jogging. Идеята е следната: докато бягаш или ходиш, събираш отпадъци по маршрута си.

Това съчетава физическата активност с грижа за природата и показва, че всеки от нас може да допринесе за по-чиста среда с малки, но конкретни действия. Днес плогинг събития се организират в десетки държави и обединяват хиляди хора около една обща кауза.

- Защо избрахте Бургас за тази зелена мисия?

Нели Ангелова: Защото Бургас има особена връзка с движението, морето и градската култура. Там хората разбират много добре какво означава природата да не е фон, а част от ежедневието. Плажът не е декор за снимка. Той е място, което ползваме, обичаме и понякога, да си признаем, приемаме за даденост. А морето е много добър редактор на поведението ни. То връща обратно всичко, което не сме направили както трябва. Затова, заедно с нашите традиционни партньори от Burgas Run Club, решихме точно в Бургас да направим събитие, което не само говори за устойчивост, а я превръща в действие.

- Бургас е известен като един от най-чистите градове. Ще има ли отпадъци, които да съберете, и не е ли това повече показна акция, отколкото реална необходимост?

Burgas Run Club: Именно защото Бургас е един от най-поддържаните и обичани градове в България, смятаме, че подобни инициативи имат смисъл. Целта не е да доказваме, че градът е замърсен, а да покажем, че чистата среда е резултат от постоянни усилия и отговорност на всички нас. Дори на най-красивите плажове и в най-поддържаните паркове винаги има отпадъци, особено през летния сезон. Но по-важният резултат от събитието е посланието - че когато много хора действат заедно, дори малките жестове имат голям ефект. Това е акция с реален принос, но и със силен образователен и обществен ефект.

- Как бихте описали „Нестле за Живей Активно!“ като партньор от гледната точка на Burgas Run Club?

Burgas Run Club: „Нестле за Живей Активно!“ е един от най-последователните и разпознаваеми проекти в България, който вече повече от две десетилетия насърчава хората да бъдат активни и да прекарват повече време навън. За нас от Burgas Run Club е особено ценно, че тази година инициативата надгражда идеята за движението с кауза и поставя фокус върху опазването на околната среда. Това е партньорство между две организации, които вярват, че спортът може да бъде инструмент за положителна промяна в обществото.

- Какво ще се случи на самото събитие? Само тичане и събиране на отпадъци ли да очакват хората?

Нели Ангелова: Не, разбира се. Да, основната активност ще бъде плогинг по плажната ивица - леко, достъпно и отворено за хора с различна подготовка. Не търсим най-бързия бегач. Търсим хора, които искат да се включат, да се раздвижат и да оставят след себе си нещо по-добро от отпечатъци в пясъка. Естествено ще има и индивидуални победители, които ще получат награди. Освен това по традиция Нестле марките ще организират зони с различни забавни активности, освежаващи напитки и закуски за всички възрасти и интереси. Ще има и волейбол, и футбол, и дигитални игри, и разделно събиране на капсули и още много други изненади. Всички те ще са обединени от „тънката зелена линия“ на устойчивостта. Децата също ще имат своя програма - с игри, предизвикателства и образователни елементи, които превеждат големите теми на техния език. Защото ако искаме активността и устойчивостта да станат навик, трябва да започнем от най-ранна възраст.

- Разкажете ни по-подробно за трасето, механиката и наградите на плогинга?

Burgas Run Club: Събитието ще се проведе на 5 юли от 17:00 ч. - тръгваме от Летния театър и стигаме до Северния плаж в Бургас. Участниците ще преминат по 5-километров маршрут в посока Сарафово и обратно. Форматът не е състезателен - всеки може да се включи със собствено темпо, независимо дали предпочита да бяга или да върви. В началото всички ще получат цветни торби за разделно събиране на отпадъци, а по трасето ще има пунктове с доброволци, където събраните отпадъци ще могат да бъдат предавани и сортирани. В края на събитието всеки участник ще получи сертификат за своя принос към каузата, а наградите от партньорите и любимите марки на Нестле ще бъдат раздадени чрез томбола със стартовите номера. Така фокусът остава върху участието и общата мисия, а не върху спортния резултат.

- Има ли риск устойчивостта да звучи като корпоративна високопарност?

Нели Ангелова: Има, разбира се. Устойчивостта е толкова употребявана дума, че на моменти започна да се нуждае от почивка. Но проблемът не е в думата. Проблемът е, когато зад нея няма действие. Затова харесвам такива формати. Те са конкретни. Не казваме просто „грижим се за природата“. Казваме: елате в 17:00 ч., обуйте удобни обувки, вземете участие, изминете трасето, съберете отпадъци, вижте резултата. В комуникациите понякога усложняваме прекалено много простите неща. А истината е, че доверието се гради най-добре, когато хората могат да видят какво правиш, не само да чуят какво казваш.

- А как се връзват устойчивите практики с балансираното хранене? На пръв поглед това са различни теми.

Нели Ангелова: Различни са само ако ги гледаме отдалеч. Отблизо и двете са въпрос на навик, мярка и отговорност. Балансираното хранене не е драматичен режим, както устойчивостта не е героичен жест веднъж годишно. И двете са поредица от малки решения. Да се движиш повече. Да избираш по-разумно. Да не разхищаваш. Да знаеш какво консумираш. Да не оставяш след себе си хаос, защото „някой друг ще го оправи“. Много вярвам в това, че добрите навици не трябва да бъдат изграждани нравоучително. Ако нещо изглежда трудно, назидателно и безрадостно, хората ще го направят веднъж от чувство за вина и после ще забравят. Нашата цел е обратната - да покажем, че по-добрият избор може да бъде приятен, социален и забавен.

- Какво очаквате от събитието? Брой участници, събрани отпадъци, настроение?

Нели Ангелова: Очаквам да има енергия. Очаквам хората да дойдат с любопитство и да си тръгнат с усещане, че са били част от нещо смислено, но не тежко. Да, ще измерим участници, километри, събран отпадък, ангажираност. Това е важно. Но има и друг резултат, който не влиза толкова лесно в таблица - когато едно дете види родителите си да събират отпадък от плажа не защото някой ги е накарал, а защото това е нормалното поведение. Това е по-силна метрика от много отчети. В крайна сметка добрите инициативи не са тези, след които имаме само хубави снимки. А тези, след които някой казва: „Това мога да го правя и без събитие.“

- Имате право на едно изречение, с което да убедите бургазлии и гостите на града защо да дойдат на „Нестле за Живей Активно!“ и да тичат за зелено. Какво е то?

Burgas Run Club: Защото на 5 юли всяка крачка няма да бъде само за вашето здраве, а и за по-чистия Бургас, който всички обичаме.