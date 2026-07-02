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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23155758 www.24chasa.bg

Задържаха служител на фирма за ремонт на читалище в Кърджали, разследват щети за 45 000 лева

Ненко Станев

[email protected]

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Областна дирекция на МВР - Кърджали

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОДМВР – Кърджали задържаха длъжностно лице от фирма, изпълняваща обществена поръчка за основен ремонт на читалищна сграда в Кърджали.

Разследването е свързано с обществена поръчка, възложена от Община Кърджали през 2024 година, на стойност 1 262 408,82 лева. Въпреки че ремонтът все още не е приключил, при извършената проверка полицаите са установили несъответствия между предвидените в проекта строително-монтажни дейности и отчетените като изпълнени в официалните протоколи.

При оглед на обекта са констатирани отклонения при изпълнението на топлоизолацията и ремонта на покрива, вследствие на които са нанесени щети за около 45 000 лева.

По случая е образувана проверка за престъпление по чл. 212, ал. 1 от Наказателния кодекс – присвояване на чуждо имущество чрез използване на документи с невярно съдържание.

След приключване на процесуалните действия материалите ще бъдат изпратени на компетентната прокуратура.

Областна дирекция на МВР - Кърджали

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