Хамид Хамид: ГДБОП е предоставила фалшива "справка" на Демерджиев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ГДБОП е предоставила фалшива "справка" на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, обяви Хамид Хамид.

За истината и извинение от директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" - главен комисар Мартин Златков настоя адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Поводът е изказването от парламентарната трибуна на министър Иван Демерджиев, който каза:

"Справката, която съм получил от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност", и съгласно тази справка много ясно е записано: „Установено е съвместно пътуване със самолет на 5 април 2024 г. по направлението София – България – Дубай – Обединени Арабски емирства с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD, съвместно между Делян Славчев Пеевски и Десислава Вълчева Атанасова с посочен единен граждански номер."

По-рано Пеевски също коментира казуса.

"Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България. Моят личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи", каза лидерът на ДПС.

Тази "справка" е изфабрикувана лъжа, за която отговорност носи ГДБОП и нейния ръководител, казва адвокатът в позиция, която ще бъде изпратена до ГДБОП.