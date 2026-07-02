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Шофьор на рейс от Пловдив, прегазил пешеходка, недоволен от условната присъда за смъртта й

Никола Михайлов

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Шофьорът Динко Георгиев. Снимка: Никола Михайлов

Книжката на Динко Георгиев е отнета за 3 г. и половина

Шофьорът на автобус от градския транспорт на Пловдив Динко Георгиев, причинил смъртта на 68-годишна пешеходка, обжалва пред Апелативния съд наказанието си. Мъжът е получил максималната по закон условна присъда от 3 г. с 5-годишен изпитателен срок, а книжката му е отнета за 3 г. и половина. Делото трябваше да бъде разгледано днес на втора инстанция, но адвокатът на водача е в отпуска и нямаше как процесът да се разгледа в негово отсъствие. Магистратите отложиха заседанието за 17 септември, като изрично предупредиха Георгиев, че няма да има още една дата заради липса на адвокат, тъй като вече веднъж се делото се проваляло, защото той нямал защитник.

Фаталната катастрофа, за която е осъден шофьорът, стана на 5 март 2023 г. Около 11 ч. жената пресичала на кръстовището между булевардите "Руски" и "Шести септември", когато била връхлетяна от автобуса. Екип на Спешна помощ я откара в болница, но състоянието ѝ се оказа твърде тежко и два дни по-късно тя издъхна от нараняванията си.

Шофьорът Динко Георгиев.

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