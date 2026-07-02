Майката на отвлечената 11-годишна Наталия: Гушна ме и каза "Мамо, аз ще тръгна с него"

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„Върза ми ръцете и краката, преди да я накара да тръгне!"

Това каза майката на отвлечената 11-годишна Наталия, която изчезна заедно с 40-годишния Асен Симеонов, който е бивш неин приятел.

Майката на отвлеченото момиче е със счупена ръка. Мъжът я удрял преди да отведе Наталия. 11-годишното момиче тръгнало с Асен, защото той заплашил, че ще убие майка ѝ в противен случаѝ.

Издирването на момичето от село Константиново продължава, но за момента няма следи.

Тя е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си заедно с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка ѝ.

Дора, майката на издирваното момиче, допреди няколко месеца живее на семейни начала с Асен. Във фаталната нощ той нахлува в дома им, завързва майката и отвлича дъщерята..

„Върза ме - ръце, крака, удари ме с дървото от креслото и накара детето да се облече. Каза, че ако не тръгне с него, ще ме убие", разказа Дора Петрова пред Би Ти Ви.

Жената разказва, че след заплахата дъщеря ѝ тръгва с 40-годишния мъж.

„Детето ме гушна и ми каза: „Мамо, аз ще тръгна с него, не се тревожи, нищо няма да ми се случи". И тръгнаха. Отвън заключиха вратата", сподели Дора. Накъде поемат мъжът и детето – не е ясно.

МВР активира и система АMBER Alert за спешно уведомяване при липса на дете и данни, че животът му е в непосредствена опасност.

„Допреди април месец горе-долу бяха много близки даже, но в един момент вече започна да ги тормози и двете", обясни Петя Кателиева, сестра на момичето.

В рамките на 3 часа след заминаването им момичето два пъти се обажда на роднина. Оттогава телефонът ѝ е изключен.