Белен, сочен домат, откъснат от градината и напълнен с български катък. Звучи като нещо, което човек би изял прав до лехата, но това е едно от най-запомнящите се предложения в новото лятно меню на сръбския ресторант „Котилото" в Драгалевци.

Менюто е разработено от шеф-готвача на ресторанта Далибор Маринкович – Даци, заедно с д-р Момчило Цонич – професор по гастрономия, доктор по туристически науки и международен кулинарен съдия с повече от 30 години опит. Цонич е носител на бронзов медал от кулинарното състезание в Ерфурт, Германия, както и на Октомврийската награда на град Лесковац – място, което за мнозина е почти синоним на сръбската скара.

Новите предложения не се отказват от огъня, пушека, чесъна и плътните вкусове, с които сръбската кухня е известна. Но ги пренасят в по-лятна, по-лека и по-цветна посока – с много зеленчуци, пресни продукти и комбинации, които стоят естествено и на българската трапеза.

Сред тях са зелените печени чушки с овче сирене, копър, чесън, оцет и сол, домати с прясно сирене и печени тиквени семки, „поховане паприке" – панирани чушки с домат и сирене. Има и патладжан със сръбска заквасена сметана – павлака, печена чушка, мерудия, копър и чесън. Ястие, което не се опитва да впечатлява със сложност, а с онова рядко качество да накара човек да си поръча още хляб.

Лятното меню включва и интерпретация на кьопоолуто. Не онова, което познаваме от бурканите за зимата, а по-свежа, подредена версия с пресен домат, паста от патладжан и ситно нарязана печена червена чушка. Тук зеленчуците не са гарнитура към месото, а самостоятелни герои в чинията.

Все пак „Котилото" не би било „Котилото" без скара.

Сред месните предложения са пилешки дробчета със сушени сливи, мента и червено вино, поднесени върху паниран хляб, както и крехко пилешко филе със сос от вишни, мед и подправки. „Този плод и пилешкият дроб много добре си пасват като вкус. В друга чиния имаме крехко пилешко филе, гарнирано със сос от вишни, мед и подправки", разказва шеф Даци.

В менюто остава и емблематичният месарски касапски котлет – от горната част на контрафилето. По-мазен, по-сочен и именно затова любим на готвача. „Тази мазнинка е много вкусна, когато е запечена на скара. Правим го със сос от бира, малко брашно, чесън и мащерка", обяснява той.

Телешкият шницел е от бонфиле, изпечено и оставено в сос с лимон и малко соев сос. Лимонът, казват от кухнята, „отваря" месото и го прави по-свежо – добър пример как тежката на пръв поглед скара може да намери място и в горещите месеци.

„Котилото" работи вече 16 години и държи на продукти, доставяни директно от местни производители. В новото меню особено внимание е отделено на доматите – неслучайно. Те са едновременно реверанс към българския вкус и към онази проста, почти безпогрешна формула на лятната вечеря: добър домат, сирене, чесън, хляб и чаша ракия.

„Няма българин, който да не седне на масата и да не хапне домати. Това е идеалната комбинация за една хубава ракия, за добро настроение, подправено с чесън и щипка любов", казват шеф Даци и шеф Цонич.

Освен новите ястия ресторантът продължава да предлага познатите си специалитети – различни видове плескавици, лесковачки кебапчета, сръбски наденици, меса на дървени въглища и домашно опушени предложения. Менюто включва още каймак, урнебес, домашна лютеница, печени люти чушки, сръбски чорби, телешки бузи, агнешки езичета, качамак, рибни специалитети и сезонни авторски ястия.

Самият ресторант е сред причините хората да се връщат. Разположен в полите на Витоша, „Котилото" съчетава каменни зидове, тъмно дърво, големи камини и сводести арки с градина, потънала в зеленина. Има маси с гледка към реката, гората или огромната открита скара, около която понякога се появяват и живеещите там черно-оранжеви котки.

Това е от онези места, в които човек може да отиде за семейна вечеря, голяма компания или по-тиха маса за двама. Но през това лято има още една причина да се качи до Драгалевци – да опита как доматът, катъкът, печената чушка и скарата могат да разкажат една обща балканска история, без да се преструват на нещо повече от добра храна.