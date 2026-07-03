Анализ и практически задачи – мъката на ученика, почва дискусия как да се промени

Трета година срив по математика на 7-класниците. Справят се по-добре с алгебра и когато отговорът може да се налучка, грешат на геометрия, вероятности, финансова грамотност

По български трудно създават текст, не могат да го подредят логично и да се аргументират

Резултатите от изпитите след 7-и клас, които са вход за гимназиите, са по-ниски от миналогодишните. Средно по български език и литература успехът е 55,26 точки (от 100), само с половин точка надолу спрямо 2025 г. По математика обаче е

едва 38,45 точки,

което е 4 по-малко. А по-тревожното е, че трендът бе отчетен и през учебната 2022/2023 г., когато тестът пак включваше задачи с кратък свободен отговор и средно изкараха 35,29 точки.

Всъщност именно това е големият проблем на българския седмокласник - задачите с кратък свободен отговор, при които няма опция за налучкване. Тази година те бяха повече, а подобни промени традиционно водят до по-ниски резултати, обясняват от МОН.

Разликата от няколко точки сама по себе си не е основание да се правят генерални изводи. В отделните години е напълно естествено да има известни колебания. По-важният въпрос е, че през последните години

няма съществена промяна в образователната система, а такава е нужна,

коментира зам.-министърът на образованието Таня Панчева пред “24 часа”. Усилията ни трябва да бъдат насочени към трайно повишаване на качеството на обучението, категорична е тя.

Напомня, че изпитът не е само за прием в гимназиите, а е инструментът на МОН да оцени доколко образователната система постига целите си. След близо три десетилетия работа в училище познавам добре както силните ѝ страни, така и предизвикателствата пред нея, казва Панчева.

Проблемите не трябва да се премълчават, а да се обсъждат “открито, професионално и с уважение към хората, които всеки ден работят с децата”. И тъй като най-ценният ресурс за всяка смислена промяна е опитът на учителите, ако искаме да постигнем по-добри резултати, решенията трябва да се търсят с тях, допълва зам.-министърката.

Ето какво установяват тя и колегите ѝ в МОН:

Съществена особеност на резултатите е ясно изразената зависимост между успеваемостта и познавателната сложност на задачите. При задачи с алгоритмичен характер постижимостта е сравнително висока, а при тези, изискващи анализ, математическо моделиране и интегриране на знания, тя спада.

Децата се справят, ако нещо се решава с добре познат модел. Но не, когато то е поставено в практически контекст или се иска те да изберат стратегия. Според анализа на МОН “това е особено отчетливо при задачите, свързани с вероятности, финансова грамотност и комплексни геометрични зависимости”. По-добри са на алгебричните задачи, по-зле са на геометричните и тези за вероятности.

Подобни изводи се правят и за изпита по български - седмокласниците по-лесно дават верния отговор, ако трябва да го посочат измежду няколко. Но се затрудняват, ако се изисква самостоятелно формулиране, редактиране, интерпретация, аргументиране и създаване на текст. Разпознават литературен герой или творба, но ги мъчи прилагането на езикови знания в контекст и извеждането на смислови зависимости в литературен текст. “Необходимо е да се засили работата върху практическото приложение на езиковите знания, литературната интерпретация и продуктивните речеви умения.

Особено внимание следва да се отдели на краткия аргументиран отговор,

редактирането, преразказа с дидактическа задача и уменията за логическо структуриране на текст, подкрепен с ясни смислови и езикови връзки”, обобщават от министерството.

Една от големите задачи пред системата е да намалим значителните различия в резултатите между отделните училища и региони. Не да снижаваме изискванията към учениците с най-високи постижения, а да осигурим по-добра подкрепа там, където има нужда, така че повече деца да достигат по-високо ниво на знания и умения независимо къде живеят, коментира Таня Панчева.

Няма значителни размествания сред първите три по резултати региона - София, Смолян и Варна. Традиционно напред са и Бургас, Пловдив, Габрово, Русе. На дъното отново са региони като Сливен, Разград, Шумен, Видин, към тях се е включил и Монтана. Спрямо 2025 г.

при всички региони има спад

на сумарните резултати, което се дължи на по-ниските оценки от НВО по математика и за трите випуска - 4-и, 7-и и 10-и клас.

Все пак Видин и Перник имат прогрес, а при Кюстендил, Кърджали и Враца спадът е много малък. Повишението на повечето места е за сметка на литературата.

На интегралния изпит след 10-и клас сривът е най-голям,

но и очакван, като ще послужи за анализ как работи новият формат.

Този юни десетокласниците за първи път решаваха тест, в който да приложат знанията си по математика при задачи от природните науки. Изискваха се кратки свободни отговори. Средният резултат е 30,34 точки - с близо 5 по-малко от 2025 г. Не са се справили със задачите, които предполагат логическо разсъждение, анализ на условието, избор на математически модел и комбиниране на знания от различни области. Най-зле са в комбинаторика и теория на вероятностите.

Резултатите по математика също показват необходимост да продължим да развиваме начина, по който се преподава и учи предметът. Все по-важно е учениците да изграждат умения за разсъждение, анализ и

прилагане на знанията в нови ситуации,

а не да се подготвят само за конкретен формат на изпит. Влияние върху тазгодишните резултати оказва и по-големият дял на задачи със свободен кратък отговор, които изискват самостоятелно достигане до решението, вместо избор между предварително предложени варианти, обобщава зам.-министър Панчева.

Нашата цел е на базата на този анализ да предприемем конкретни мерки, които постепенно да повишат качеството на обучението, уверява тя. И подчертава, че процесът изисква “последователност, партньорство и общи усилия от институциите, учителите, директорите и семействата.”

Балообразуването може да е различно за отделните паралелки в едно училище

Официалният държавен план-прием е публикуван на сайтовете на регионалните управления на образованието. Най-важни са информацията, реалната самооценка на интересите и постиженията на учениците. На следващото място е подреждането на желанията, съветва Ваня Кастрева, която дълги години бе начело на образованието в столицата. Ваня Кастрева

Внимателно да видят балообразуването на всяка паралелка, към която имат интерес - възможно е в едно училище различните паралелки да имат различно балообразуване, като в него освен точките от НВО участват и различни предмети и оценки от 7-и клас в свидетелството за завършено основно образование.

Изчисляване на бала в зависимост от интереса към съответната паралелка е първата стъпка. Втората е оценка на интересите на детето и възможностите, които балът му дава.

Тъй като класирането е съобразено с бала и с желанието, е разумно да бъдат подредени в низходящ ред - на първите места да са паралелките, за които балът е достатъчно постижим, но и да са все пак училищата с по-висок бал. Системата класира от първо желание надолу. Ако водещо е желанието, определящ е балът.

Добър ориентир са статистиките за баловете от предишни години - проверете с колко се е влизало в желаното училище.

Важна е и логистиката, как ще стига детето до училището.

Подаването на заявленията е от 8 юли - има време спокойно да се подредят желанията. Няма ограничения в броя на желанията, които ще заявят. Могат да кандидатстват и в други области.

Всяка паралелка има индивидуален код, ще го намерите както на сайтовете на РУО, така и в електронната платформа. Има 3 варианта за подаване на заявленията - самостоятелно чрез електронната платформа, като достъпът до нея е през индивидуалния профил на ученика; в училището гнездо - всяко РУО е определило такива в помощ на родителите; да се обърнат за съдействие към училището, в което ученикът се е обучавал досега.