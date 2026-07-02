Йотова: Националният военноисторически музей е музей на българския дух

Националният военноисторически музей (НВИМ) е музей на българския дух, каза президентът на България Илияна Йотова на церемонията, с която институцията отбеляза своята 110-годишнина с откриването на юбилейната изложба „Калейдоскоп на паметта".

Йотова поднесе Почетния знак на президента на Република България на доц. д-р Соня Пенкова, директор на музея, за неговата значимост в опазването на националната памет, съхраняването на историята на българската армия и активната военнопатриотична дейност.

„Много трудно се говори в ден като днешния, на тази бележита годишнина", каза Йотова.

Говорейки за създаването на музея, президентът обясни, че историята, фактите и спомените са живи, но с годините те избледняват и трябва да има нещо, което непрекъснато да напомня и да бъде оставено в наследство на бъдещите поколения. Според Йотова няма по-добра форма за това от музея.

„Нека да си спомним, няколко десетилетия преди това, онази изконна българска мечта, която пет века съществува и няма сила, която да я промени и която да я изпепели – това е мечтата за държава, за свое царство, и най-важното в него е българското войнство", каза още Йотова.

„Това е кодирано дълбоко в нашата народопсихология и затова трябва да има музей на военноисторическата памет", допълни президентът.

„Аз смятам, че този музей е един друг тип институция – това е музей на българския дух, на войнския дух, на нещо, което ни прави народ, което ни направи нация и което ни пренесе от миналото към бъдещето", каза още Йотова.

Според нея чувството, което музеят създава у посетителите, е особено.

„В такива моменти не ни трябва да четем страници и много томове от написаната история. Ние самите, гледайки предметите, можем да пишем история, защото те говорят много повече от сухия текст и от сухите факти. Зад всеки един от тези предмети стои лична съдба, преживяване, дълг, жертва, достойнство", допълни президентът.

„Тази история е много по-важна от всяка друга история, защото тя пише нашата собствена народопсихология, защото когато човек погледне бойните знамена и може да си представи размера на битката, това е съпреживяване на тази история, на тези факти у всеки един от нас."

„Тогава неминуемо си напомня битките, които са се състояли под тези знамена, и безпримерния героизъм на нашите предци, както и тези 66 пленени знамена", каза още Йотова. Според нея това говори за безпримерна храброст.

„В един момент човешкият живот започва да губи своя смисъл, защото има много по-важни неща на този свят. Неща, в които вярваш."

Според Йотова неслучайно няма нито едно пленено българско бойно знаме. Президентът предположи, че едва ли има друга нация и друга държава, която има този факт в своята биография.

Тя се обърна към доц. д-р Соня Пенкова, директор на музея, както и към нейните колеги от музея и неговите филиали.

„Превърнахте музеите не само в място, където ще водим децата си, да им разказваме, ще привличаме туристи да гледат, ще има много научни конференции, ще има много поводи. С постоянни изложби и с тези, които временно правите, вие превърнахте сградите и музеите в един жив организъм."

Йотова обясни, че на такива места преценяваш и се съизмерваш самият ти дали това, което правиш, е достойно за тези, които те наблюдават чрез портретите, чрез предметите, които са притежавали, и си казваш: „Не мога да си позволя да съм малодушен, не мога да си позволя да гледам чуждия интерес, не мога да се отричам от отечеството си или да гледам само себе си."

„Това е ценността на места като този музей", допълни президентът.

„Едно е да гледаш предметите, да съпреживяваш, но още по-голямо богатство идва тогава, когато някой може да ти разкаже, през своята собствена експертиза, през собствената си учена практика, всичко това, което вие знаете и споделяте с ваши колеги от други музеи, с това, което правите, за да може българският музей да бъде степен над другите, които можете да видите и в други държави", каза още Йотова.

„Това е новото лице на България в тази сфера и когато казваме, че се гордеем с 14-вековната ни история, когато казваме, че се гордеем с това, че сме народ на книжнината, вие продължавате тази традиция", каза още президентът.

Тя благодари на министъра на образованието проф. Георги Вълчев за неговото присъствие. „Това има голямо значение, защото музеите не са само история, те са образование за малки и големи и примерът, който дава този музей, говори много за това, че искате да хвърлите този мост към бъдещето."

„Като върховен главнокомандващ на въоръжените сили и като президент на Република България и аз, и моят екип ви казваме: имате цялата ни подкрепа и ако някой дръзне да посегне на вас, просто защото му се струва, че музейните работници и учените в България са в повече, ще срещне нашата съпротива", каза в заключение Йотова.