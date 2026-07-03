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Преди 18 г.: Взрив в поделение с боеприпаси до Челопечене, чупи и прозорци на летището в София

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Гъстият черен дим от взривовете се е виждал от километри. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Преди 18 години става един от най-големите инциденти с боеприпаси в съвременна България.

На 3 юли 2008 г. малко след 6,30 часа сутринта поредица от мощни експлозии разтърсват военното поделение 18 250, разположено между столичния квартал Челопечене и село Чепинци. Поделението е единствената база у нас за унищожаване на остарели боеприпаси с изтекъл срок на годност. В складовете и цеховете се съхраняват над 2500 тона класически боеприпаси и около 20 тона тропил.

Като причината за инцидента официално е посочен пожар, предизвикал верижна реакция от експлозии.

Взривовете продължават с часове, а гъстият черен дим се вижда от километри. Тътенът и ударната вълна са усетени в голяма част от София и околността. Счупени са прозорци в десетки жилища и сгради в района.

Макар и без фатални жертви, последствията са сериозни - трима души са ранени, двама от счупени стъкла и един от обгазяване. Ударът чупи стъклата и на първия терминал на столичното летище, излитащите полети за деня са отменени, а пристигащите са пренасочени към Пловдив.

Разследването продължава с години. Делото стигна до съда, но през 2021 г. Върховният касационен съд окончателно оправдава всички подсъдими - няма осъдени за инцидента.

Гъстият черен дим от взривовете се е виждал от километри. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

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