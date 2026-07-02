Румен Христов: Не е честно да се обсъжда кой с кого е ходил на почивка

Десислава Атанасова беше много стойностен председател на парламентарната група, но отдавна не е член на ГЕРБ. Няма как да се пита дадена партия за човек, който не е нейн член, какво е правил. А и смятам, че не е честно да се обсъжда личния живот на този или на онзи с кого е ходил на почивка.

Така лидерът на СДС Румен Христов коментира информацията, изнесена по-рано днес от вътрешния министър Иван Демерджиев, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала до Дубай с председателя на ДПС Делян Пеевски.

Обясни, че Конституционният съд има достатъчно членове и е необходимо мнозинство да се вземат решения и не може един да обърне везната към определено решение.

Ние много често сме критикувани, че изразяваме крайни позиции, но ние сме по-дясна партия от ГЕРБ. Съобразяваме се с общата политика на парламентарната група. Но в коалицията всеки печели и губи по нещо. Не мие приятно, когато се говори, че СДС е станала брошка на ГЕРБ. Не е вярно и присъстваме колегиално във всички структури. За първи път сме само с един депутат от началото на прехода, коментира той отношенията на СДС с партията на Бойко Борисов пред БНТ.

През уикенда предстои конгрес на СДС, на който да бъде избран нов лидер на партията. Христо прекара два мандата на поста, а сега ще бъде заместник-председател. Очаква се да го наследи евродепутатът Илия Лазаров.