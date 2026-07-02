Издирват тийнейджъри в Бургас, чупили пейка в парка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в Бургас издирва младежи за вандалска проява в градския парк, известен като Борисовата градинка.

Община Бургас ще подаде сигнал в полицията за противообществена проява, а камера от системата за видеонаблюдение е заснела как тийнейджърите чупят пейка в градския парк, след което изхвърлят парчетата от нея в зелената площ.

За инцидента е подаден и сигнал от граждани, които са видели частите от счупената пейка и са останали възмутени от извършеното деяние, съобщава БНТ.

Инцидентът е станал на 18 юни в 22.05 часа. Община Бургас призовава гражданите да пазят общественото имущество и ако станат свидетели на подобни прояви, да подават сигнали.