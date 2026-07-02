ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пеканов: Ще получим петото плащане по ПВУ, ЕК одоб...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23156401 www.24chasa.bg

Издирват тийнейджъри в Бургас, чупили пейка в парка

1060
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Вандалстване в парк. Снимка Архив

Полицията в Бургас издирва младежи за вандалска проява в градския парк, известен като Борисовата градинка. 

Община Бургас ще подаде сигнал в полицията за противообществена проява, а камера от системата за видеонаблюдение е заснела как тийнейджърите чупят пейка в градския парк, след което изхвърлят парчетата от нея в зелената площ.

За инцидента е подаден и сигнал от граждани, които са видели частите от счупената пейка и са останали възмутени от извършеното деяние, съобщава БНТ.

Инцидентът е станал на 18 юни в 22.05 часа. Община Бургас призовава гражданите да пазят общественото имущество и ако станат свидетели на подобни прояви, да подават сигнали.

Вандалстване в парк. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)