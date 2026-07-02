Николай Димитров: Първата изложба на потребителите на дневния център на пълнолетни лица с увреждания показа напредък в социализацията им

В Артиум център бе открита първата изложба на произведения на потребителите на услугите на Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в Несебър. На вниманието на посетителите бяха представени ръчно изработени творби, създадени от потребителите на социалната услуга – картини, декоративни предмети и изделия, в които личат талантът, въображението и усърдието на всеки един от авторите.

Изложбата е резултат от ежедневната работа на потребителите и екипа на центъра, които с много търпение и отдаденост създават среда, насърчаваща творческите способности, самочувствието и активното участие в обществения живот.

„За нас социалната политика не е просто ангажимент, а кауза. Всеки човек трябва да развива своите способности, да се чувства полезен и приет. Гордеем се с младежите, посещаващи нашите социални услуги, и с професионализма на екипите, които всеки ден работят за тяхното развитие и успешна социализация. Това е една от целите на социалната ни политика – да създаваме възможности, да даваме увереност и да показваме, че всеки може да намери своето място в обществото", каза кметът Николай Димитров.

Община Несебър развива социалните услуги като важна част от своята дейност.

Изложбата може да бъде видяна всеки ден от 10.00 – до 17 .00 в следващите десет дни.