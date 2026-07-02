Пастрокът, преди да изчезне с 11-годишната Наталия: Вие ми съсипахте живота. Сега аз ще съсипя вашия

Последната сигурна следа е запис от охранителна камера в началото на село Константиново - вижда се как Асен Симеонов върви с детето

Полицията призовава за информация на 112, а не в социалните мрежи

Доброволци от цялото село Константиново, както и хора от Варна, се включиха в издирването на 11-годишната Наталия Асенова, която изчезнала в ранните часове на 30 юни. Според близки тя е била отвлечена от бившия приятел на майка Тодорка Петрова Асен Симеонов. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момичето.

По думите на източник, близък до разследването, случаят е без аналог в България и по него се работи по всички възможни версии.

Още в сряда в 7 ч сутринта пред кметството в селото се е събрал щаб за издирване. Доброволци, местни жители и полицейски екипи са потеглили към различни райони с патрулни и лични автомобили, като

във всяка кола е имало полицейски служител

Претърсвани са гористи местности, скални манастири, водоеми, изоставени постройки и голям периметър от околностите на селото. Проверявани са магазини, разпитвани са хора, които биха могли да са видели детето или мъжа, с когото е било отведено

В четвъртък - на втория ден от издирването, се присъединиха и доброволци от Варна.

"Цялото село е потресено. Хората непрекъснато питат дали има новини и всеки помага с каквото може", разказа пред "24 часа" местен жител. Хората се сменят в зависимост от работните си ангажименти. Полицията разпространи снимките на Наталия и на Асен.

Според източник на "24 часа" драмата в семейството се е разиграла около 2,30 ч през нощта. 40-годишният Асен Симеонов пристигнал с такси до дома на бившата си партньорка Тодорка. Появил се неочаквано, след като от април двамата били разделени. Дъщерята първа забелязала присъствието му и казала: "Мамо, той е вкъщи!"

Между възрастните избухнал скандал. Асен заявил: "Вие ми съсипахте живота. Аз ще съсипя вашия!"

След това взел дървен предмет, с който счупил телефона на жената,

ударил я по ръката и я счупил, а след това вързал ръцете и краката с парцали и запушил устата , за да не може да потърси помощ. Казал на Тодорка, че ще я убие, ако детето не тръгне с него. Тогава Наталия сама поискала да тръгне с Асен и казала на майка си: "Мамо, не се тревожи, нищо няма да ми се случи!".

Асен заключил вратата отвън. Таксито, с което пристигнал, вече било освободено. Последната сигурна следа е запис от охранителна камера в началото на село Константиново. На кадрите се вижда как Симеонов върви пеша с 11-годишното момиче.

По информация на разследващите Наталия не оказва видима съпротива и върви до него спокойно. Това вероятно се дължи на заплахата към майка и страха на детето, че ако не го последва, той може да изпълни заканите си. Полицейското присъствие в селото е денонощно. Хората се молят за щастлива развръзка и Наталия да се върне жива и здрава. СНИМКА: НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Асен е с богато криминално минало. Срещу него има няколко присъди – за побой, управление на автомобил след употреба на алкохол и грабеж. Последното му наказание е именно за грабеж, като е освободен предсрочно от затвора през 2021 г.

С майката на Наталия се запознали през 2019 г. по време на работа, а от 2021 г. заживели заедно с детето. Той бил грижовен към него и момичето скоро започнало да го нарича "татко". Според хора от селото в дома на двамата

често имало скандали - възрастните злоупотребявали с алкохол

През април тази година отношенията окончателно се разпаднали. Жената прекратила връзката и блокирала бившия си партньор във всички канали за комуникация.

В селото описват майката и детето като нормални и тихи хора. Избягват да застанат с лицата и имената си заради "многобройните злобни коментари в социалните мрежи към семейството".

Съседи обаче разказват, че в последните няколко дни чували скандали в къщата и виждали момичето разплакано.

Според криминалисти на този етап не може да бъде изключена нито една версия. Работи се непрекъснато, като се проверяват всички възможни маршрути, контакти и места, където двамата биха могли да се намират.

Полицията призовава всеки, който разполага с информация, незабавно да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР, а не в социалните мрежи.

"Разбираме обществения интерес по случая, но към настоящия момент приоритет е безопасното установяване на местонахождението на детето. Всяка допълнителна информация или непремерено изявление може да повлияе негативно на издирването и да постави в риск живота и здравето му. Поради тази причина предоставяме единствено информацията, необходима за подпомагане на издирвателните действия и за ангажиране на общественото съдействие", се казва в съобщение до медиите на ОД на МВР във Варна.