Асен Василев за "перо по перо": Плащате повече, получавате същото

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"Плащате повече, получавате същото!".

Така лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш вицепремиер Асен Василев коментира решението на "Прогресивна България" да отхвърли предложението майките да получават 100% от майчинските, когато се върнат на работа. Дискусиите около предложения нов бюджет продължават, като управляващите търпят сериозни критики от опозицията. Според "Прогресивна България" вината за увеличените разходи се дължат на предходните управляващи.

По-рано "перо по перо" от "Продължаваме промяната", извадиха само част от разходите в бюджета. „С 1,5 милиарда евро се вдигат парите за издръжка. Това са пари за командировки, кафе, вода, текущи ремонти, не основни, и за най-разнообразни кламери, канцеларски материали, коли и така нататък."

В отговор Гълъб Донев каза: "Рубриката "перо по перо" отчете повече пари за коли и кафета, но те вече са раздадени от Желязков и Гюров", каза вицепремиерът.

Асен Василев продължи дискусията днес в социалните мрежи. Ето какво пише той:

"Реших днес да се спра върху социалните задължения и плащания в бюджета след вчерашното решение на „Прогресивна България" да отхвърли предложението майките да получават 100% от майчинските, когато се върнат на работа. Въпреки че това е приход, а не разход за бюджета.

От 1 август се вдига максималният осигурителен доход (МОД) на 2300 евро. Вдига се и минималният осигурителен доход на 620 евро. С това се вдигат средствата, които работещите и бизнесът ще трябва да внесат в бюджета (въпреки че не се вдигат данъците). Това е нормално с оглед ръста на средната работна заплата.

Но!!! Увеличението на задълженията трябва да върви ръка за ръка с увеличението на правата. А правата на гражданите в проектобюджета на Гълъб Донев са замразени.

‐ Нормално е да се индексира максималното обезщетение за безработица, когато се вдига МОД. То е замразено до 2028 г. Защо?

‐ Нормално е да се вдигне таванът на максималната пенсия. И той е замразен до 2028 г. Защо?

‐ Нормално е да се вдигне данъчното облекчение за работещи родители. То обаче е замразено на 600 лева (306,77 евро) до 2028 г.

‐ Ако се чудите защо размерът на еднократната помощ при бременност е странната сума от 115,04 евро, отговорът е прост ‐ помощта е замразена на нивото от 2025 г., когато (в лева) беше доста по-кръглото число 225 лева. Даже не са я закръглили нагоре до 116 евро.

‐ Замразени до 2028 г. са и:

‐ Еднократната помощ при раждане

‐ Еднократната помощ за дете с увреждания

‐ Еднократната помощ при осиновяване

‐ Еднократната помощ за отглеждане на близнаци

‐ Еднократната помощ за майки студентки

‐ Месечната помощ за дете

‐ Месечната помощ за близнаци

‐ Месечната помощ за дете с увреждания

‐ Еднократната помощ в началото на учебната година за ученици в 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 8-ми клас.

Праговете на осигуровките, които гражданите и бизнесът плащат, са вдигнати с 12,7% (минималният) и с 9% (максималният). Всички плащания към гражданите (с изключение на минималната пенсия) са замразени.

С една дума, плащате повече, получавате същото. За сметка на това парите за издръжка растат с 35% (1,5 милиарда), а парите за капиталови разходи ‐ с 60% (3,5 милиарда) ‐ вижте част 1 и част 2 на „Перо по перо".

Така се бори „олигархията" на пенсионерите, работещите и майките с деца. За тях ‐ замразени плащания, за кръговете от фирми, абонирани за обществени поръчки ‐ водопад от евро."