Екоминистерството: Миризмата от пожара в София не означава замърсяване

Наличието на неприятна миризма не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и националното законодателство норми за качеството на атмосферния въздух.

Това съобщиха Министерството на околната среда и водите, позоваваки се на информация на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София.

Изявлението идва във връзка с пожара, възникнал на площадка за третиране на отпадъци в столицата, който предизвика гъст черен дим, виждащ се от километри.

Вследствие на инцидента в редица райони се усеща силна миризма на изгоряла пластмаса. От Столична община признаха за замърсяване на въздуха и призоваха гражданите в района да не отварят прозорците си, а децата да не излизат навън. Според сайта IQAir качеството на въздуха над столичния кв. "Люлин" е нездравословно, а хората масово се оплакат от задушливата миризма.

"Миризмата е пряк резултат от горенето на различни материали и в зависимост от посоката и скоростта на вятъра, както и от конкретните атмосферни условия, може да се разпространява на значителни разстояния, без това непременно да е съпроводено с превишения на контролираните показатели, уточняват от РИОСВ.

От Столична община съобщиха по-рано днес, че въвеждат допълнителни мерки заради влошаване на качеството на въздуха в района на ж.к. „Люлин".

Между 9:00 ч. и 12:00 ч. е отчетено временно повишение на концентрацията на бензен. Това не означава превишение на нормата, тъй като за бензена нормативът е определен като средногодишна стойност, а измерванията отразяват моментни концентрации към съответния час, отбелязват от РИОСВ. Данните показват, че впоследствие стойностите са започнали да намаляват, като към 16:00 ч. измерената концентрация в пунктовете на Изпълнителната агенция по околна среда варира от 0,00 в „Павлово" до 1,23 µg/m³ в „Младост".

Не са отчетени превишения на показателите за озон (O₃), въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO₂), серен диоксид (SO₂) и фини прахови частици (ФПЧ₁₀) съгласно действащите нормативни изисквания. Концентрациите във всички автоматични измервателни станции остават под установените норми.

РИОСВ – София ще продължи да следи обстановката в реално време, експертите на инспекцията поддържат постоянен контрол върху данните от автоматичните измервателни станции. При установяване на данни за влошено качество на атмосферния въздух или превишения на нормите обществеността ще бъде информирана.