Трайчо Трайков с предупреждение: Децата в цяла София по-добре да не играят на открито след пожара

Кметът на столичния район "Средец" и доскорошен енергиен министър Трайчо Трайков препоръча децата в цяла София да избягват играта и спорта на открито след големия пожар в завод за отпадъци. Трайков се съмнява в официалните информации за липса на замърсяване, докато същото време в "Люлин" масово хората се оплакват от задушлива миризма.

"Данните за липса на токсично замърсяване на въздуха в София след вчерашния пожар не ми изглеждат напълно убедителни - написа Трайчо Трайков във фейсбук. - Казвам го, не за да всявам излишна паника, но може би не е добра идея децата да спортуват или играят на открито утре в ЦЯЛА София, не само в Люлин. Просто такива са особеностите на въздушната циркулация в Софийското поле."

По-рано Столична община призна за замърсяване на въздуха в "Люлин". Властите призовават хората да не отварят прозорците, а децата в градините и училищата да избягват излизане навън. Пожарът обхвана над 2000 кв. метра, а гъстият черен дим се забелязваше от километри.

Във вчерашния ден, както и по-рано днес нито общината, нито РИОСВ съобщаваха за замърсяване на въздуха заради огромния пожар.

Екоминистерството също има друга версия. Наличието на неприятна миризма не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и националното законодателство норми за качеството на атмосферния въздух, казват оттам.

Те се позовават на информация на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София.

"Миризмата е пряк резултат от горенето на различни материали и в зависимост от посоката и скоростта на вятъра, както и от конкретните атмосферни условия, може да се разпространява на значителни разстояния, без това непременно да е съпроводено с превишения на контролираните показатели, уточняват от РИОСВ.