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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23157178 www.24chasa.bg

Обновиха мостове по туристически пътеки в Пирин

Тони Маскръчка

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Служителите на Дирекция „Национален парк Пирин" обновиха мостове по туристически пътеки. СНИМКИ: НП "Пирин"

Служителите на Дирекция „Национален парк Пирин" обновиха мостове по туристически пътеки за по-безопасно преминаване на планинарите.

Новите съоръжения са изградени на места, където туристическите маршрути пресичат пълноводни потоци и реки, които затрудняват безопасното преминаване.
 Обновени са мостовете на Бяла река, в местността Лисичетата, в района на Попово езеро и към хижа "Синаница".

"Продължаваме да работим за по-безопасни, по-достъпни и по-добре поддържани туристически пътеки, за да могат всички посетители да се насладят спокойно на красотата на Национален парк „Пирин", казаха от парка.

Служителите на Дирекция „Национален парк Пирин" обновиха мостове по туристически пътеки. СНИМКИ: НП "Пирин"
Служителите на Дирекция „Национален парк Пирин" обновиха мостове по туристически пътеки. СНИМКИ: НП "Пирин"
Служителите на Дирекция „Национален парк Пирин" обновиха мостове по туристически пътеки. СНИМКИ: НП "Пирин"
Служителите на Дирекция „Национален парк Пирин" обновиха мостове по туристически пътеки. СНИМКИ: НП "Пирин"
Служителите на Дирекция „Национален парк Пирин" обновиха мостове по туристически пътеки. СНИМКИ: НП "Пирин"
Служителите на Дирекция „Национален парк Пирин" обновиха мостове по туристически пътеки. СНИМКИ: НП "Пирин"
Служителите на Дирекция „Национален парк Пирин" обновиха мостове по туристически пътеки. СНИМКИ: НП "Пирин"
Служителите на Дирекция „Национален парк Пирин" обновиха мостове по туристически пътеки. СНИМКИ: НП "Пирин"
Служителите на Дирекция „Национален парк Пирин" обновиха мостове по туристически пътеки. СНИМКИ: НП "Пирин"

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