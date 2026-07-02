Обновиха мостове по туристически пътеки в Пирин

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Служителите на Дирекция „Национален парк Пирин" обновиха мостове по туристически пътеки за по-безопасно преминаване на планинарите.

Новите съоръжения са изградени на места, където туристическите маршрути пресичат пълноводни потоци и реки, които затрудняват безопасното преминаване.

Обновени са мостовете на Бяла река, в местността Лисичетата, в района на Попово езеро и към хижа "Синаница".

"Продължаваме да работим за по-безопасни, по-достъпни и по-добре поддържани туристически пътеки, за да могат всички посетители да се насладят спокойно на красотата на Национален парк „Пирин", казаха от парка.