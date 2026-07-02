Условна договори служител на частна болница в Пловдив, източил над 15 хил. евро с фалшиви епикризи

В продължение на 5 г. съставял 37 неверни документи за хоспитализации на брат и сестра

12-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок договори пенсиониран вече служител на частна болница в Пловдив, който с години съставял фалшиви епикризи и по този начин позволил на клиниката да получи неправомерно 15 220,06 евро от Здравната каса.

Преписката в прокуратурата беше започната в средата а 2023 г., когато майката на две деца отишла да вземе медицинска бележка за екскурзия на едното, но се оказало, че то все още се води на лечение в болница, макар да си е вкъщи. След сигнала на жената от държавното обвинение започнаха проверка, като по първоначална информация децата били лекувани фиктивно 12 пъти за година. В хода на разследването обаче се установило, че случаите са много повече.

Първите фалшиви епикризи са за хоспитализация на 8 август 2018 г., като според документите тогава в болницата са постъпили и двете деца. Следват още общо 35, като последната е за лечение от 10 юни 2023 г. За по-голямото момиче издадените епикризи са 20, а за по-малкото му братче - 17.

След като признал вината си, служителят, който ги издавал, трябва да плати и 1883,75 евро разноски по делото. Решението на Районния съд в Пловдив, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.