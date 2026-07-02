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Отново се запали депото за отпадъци край Созопол, димът се вижда от къмпинг "Градина"

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Пожарна

Депото за отпадъци край край созополското село Равадиново отново се запали. На място работят служители с хидрант, като се очаква и многотонен багер да засипе тлеещите отпадъци с пръст, за да се ограничи достъпът на кислород. 

По-рано днес екипи на пожарната локализираха пожар в депото, но сега той отново се е разразил.

Заради вятъра димът се спуска към ниските части на района и се вижда над къмпинг "Градина", съобщава БНТ.

Първият сигнал за самозапалване на отпадъци е постъпил в РИОСВ – Бургас в 10.30 часа, а огънят е възникнал около 10.07 ч. в участък, където се намира сепарационна инсталация за неопасни отпадъци и енергиен обект за производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Пожарна

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