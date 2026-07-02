Рекордните 440 кг райски газ иззеха полицаи в Созопол

Рекордните 440 килограма райски газ бяха иззети днес при специализирана полицейска операция на служители на Районното управление в Созопол. Това съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР – Бургас Цветелина Рандева.

Това е най-голямото количество райски газ, установявано до момента при полицейска акция на територията на област Бургас, съобщи БТА.

Случаят е поредният в рамките на засиления контрол срещу незаконното разпространение на райски газ по Южното Черноморие през летния сезон.

Наскоро в Созопол иззеха 1460 флакона с райски газ, близо 300 балона и 30 грама кокаин. Проверката бе извършена след полунощ в района на нощен клуб „Калисто", където бе задържан 37-годишен криминално проявен и осъждан мъж от пазарджишкото село Ивайло. По данни на полицията стойността на иззетите флакони и балони възлиза на около 15 хил. евро, а откритият кокаин е оценен на близо 3200 евро.

На 1 юли т.г. специализирани полицейски действия по Южното Черноморие доведоха до задържането на десет души за престъпления, свързани с наркотични вещества и незаконно разпространение на райски газ. Образувани бяха девет преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за продажба на райски газ на непълнолетни.

В хода на операцията в курорта Слънчев бряг бяха установени лица, държащи марихуана, метамфетамин и райски газ, както и двама мъже, за които има данни, че са разпространявали райски газ. При единия са открити осем флакона и балони, а в автомобила на другия – седем кашона с флакони с различна вместимост.

На територията на община Созопол полицаите образуваха една преписка за държане на наркотични вещества и две преписки за незаконно държане на райски газ. При отделни проверки бяха иззети общо 46 флакона с райски газ и близо 800 латексови балона. В единия случай бе задържан 27-годишен криминално проявен мъж от София, а при другия в автомобил бяха открити 25 флакона с райски газ. Според данните на полицията същият водач е бил проверен няколко дни по-рано в Китен, където са иззети още 55 флакона с райски газ и две опаковки с балони.

От ОД на МВР – Бургас подчертават, че специализираните проверки срещу незаконната продажба и разпространение на райски газ ще продължат през целия летен сезон във всички курортни комплекси по Южното Черноморие, като действията ще се извършват въз основа на предварително събрана информация и при внезапни проверки.