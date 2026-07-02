ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор вече мисли за сватба: Искам Серина и Винъс ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23157266 www.24chasa.bg

Мъж с 12 отказа на тест за дрога опита да избяга от полиция на "Тракия" с чужда кола

1668
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Автомагистрала "Тракия"

Криминално проявен мъж опита да избяга от патрул на магистрала „Тракия" с чужд автомобил. Той е прихванат от полицията, която впоследствие го залавя. Мъжът има богато досие - 12 отказа за тест за наркотици, като в този случай също е отказал. През 2017 г. и 2023 г. книжката му е била отнемана. Има регистрация и за грабеж.

Залавянето става, след като патрул на магистралата вижда шофьор без колан, със затъмнени стъкла, който се движи неадекватно. Той е бил последвал с патрулен автомобил, който му сигнализира да спре, и той отбива.

Докато полицаите стигнат до автомобила, за да проверят шофьора, той тръгва рязко, за да избегне проверката. Полицията тръгва след него, а по време на преследването шофьорът е изпреварил тир през аварийната лента на магистралата. Преди разклона за село Лозен полицията успява да го задържи без инциденти, съобщава БТА.

Автомагистрала "Тракия"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)