Мъж с 12 отказа на тест за дрога опита да избяга от полиция на "Тракия" с чужда кола

Криминално проявен мъж опита да избяга от патрул на магистрала „Тракия" с чужд автомобил. Той е прихванат от полицията, която впоследствие го залавя. Мъжът има богато досие - 12 отказа за тест за наркотици, като в този случай също е отказал. През 2017 г. и 2023 г. книжката му е била отнемана. Има регистрация и за грабеж.

Залавянето става, след като патрул на магистралата вижда шофьор без колан, със затъмнени стъкла, който се движи неадекватно. Той е бил последвал с патрулен автомобил, който му сигнализира да спре, и той отбива.

Докато полицаите стигнат до автомобила, за да проверят шофьора, той тръгва рязко, за да избегне проверката. Полицията тръгва след него, а по време на преследването шофьорът е изпреварил тир през аварийната лента на магистралата. Преди разклона за село Лозен полицията успява да го задържи без инциденти, съобщава БТА.