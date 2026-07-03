Децата в София да не излизат навън и днес, възможно е да се вдигнат нивата на бензен

Завишени нива на бензен, азотен диоксид и фини прахови частици са регистрирали в четвъртък до 12 часа на обед измервателните станции на въздуха в София след големия пожар в завода за преработка на пластмаси в Банкя, затова общинските власти призовават и днес - в петък, децата да не играят навън и да не се проветряват жилищата. Това съобщи в предаването "Тази сутрин" на Би Ти Ви Марин Маринов, директор на дирекция "Климат, енергия и въздух" в Столичната община.

Тази сутрин данните са положителни и нормални за сезона, но това не означава, че през деня няма да се повишат над нормите, уточни още той.

На въпрос защо едва в четвъртък следобед са предупредили гражданите за повишени нива на замърсяване, той отговори, че са искали категорична сигурност в данните, а също и да не се всява паника сред гражданите.

Маринов уточни още, че нивата на бензен се мерят в средна годишна норма и обикновено те се повишават над нормите през зимните месеци. Гражданите да не са открито, да не проветряват, призова той. До 12 ч вчера имаше такива превишавания, следобед паднаха почти до нула и в момента не отчитаме превишаване, посочи още Марин Маринов.

Затова пуснахме призив до детеските градини децата да не са навън,

Към 21 часа и РИОСВ в София направи уточнение във връзка с пожара, възникнал на площадката за третиране на отпадъци, вследствие на който в редица райони на София се усеща силна миризма на изгоряла пластмаса:

Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух. Миризмата е пряк резултат от горенето на различни материали и в зависимост от посоката и скоростта на вятъра, както и от конкретните атмосферни условия, може да се разпространява на значителни разстояния, без това непременно да е съпроводено с превишения на контролираните показатели, посочват от РИОСВ.

"Между 9 и 12 ч е отчетено временно повишение на концентрацията на бензен. Това не означава превишаване на нормата, тъй като за бензена нормативът се определя като средногодишна стойност, а измерванията показват моментна концентрация към конкретния час. Данните сочат, че впоследствие стойностите са започнали да намаляват, като към 16 ч измерената концентрация в пунктовете на Изпълнителната агенция по околна среда е от 0,00 в „Павлово" до 1,23 µg/m³ в „Младост".

Не са отчетени превишения на показателите озон (O₃), въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO₂), серен диоксид (SO₂) и фини прахови частици (ФПЧ₁₀) съгласно действащите нормативни изисквания. Отчетените концентрации във всички автоматични измервателни станции остават под установените норми", се посочва още в съобщението на РИОСВ в София.