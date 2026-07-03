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68 пожара с един ранен имало вчера

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Пожар. Снимката е илюстративна

191 сигнала за произшествия, 68 изгасени пожара и един пострадал в тях. Това отчетоха от пожарната за вчерашния ден. 

С преки материални щети са 16 от пожарите - девет в жилищни сгради, два в спомагателни постройки, два в транспортни средства, един в съоръжение на открито и два други. 

Без нанесени материални щети са възникнали 52 пожара, от които: 30 в сухи треви, горска постеля и храсти, 13 в отпадъци и девет други.

Извършени са 117 спасителни дейности и помощни операции - при катастрофи в транспортни средства, за отстраняване на опасни предмети, за оказване съдействие и помощ на граждани, за отводняване и др. При пожарите е пострадал един човек. 

Към противопожарните служби са подадени шест лъжливи повиквания. 

 

Пожар. Снимката е илюстративна

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