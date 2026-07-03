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Шефът на Антикорупционния фонд: Демерджиев трябва да оповести всички, които са пътували с Пеевски

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Бойко Станкушев Снимка: Стопкадър Нова ТВ

Журналистът Бойко Станкушев, който е и директор на Антикорупционния фонд, призова министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев да оповести всички 81 пътници, които са пътували с Делян Пеевски.

Той коментира по Нова тв изказването на Демерджиев от вчера, в което обяви, че "227 пъти за осем години е излитал от летището в София Делян Пеевски. С него са летели 81 души, сред които бизнесменът Александър Сталийски и конституционният съдия Десислава Атанасова".

"Със сигурност е аморално. Човек, който заема такава позиция, има други отговорности и трябва да се съобразява с абсолютна рамка, в която се намира", каза Станкушев.  Според него Пеевски не е очаквал, че някога ще се задават тези въпроси.

Бойко Станкушев

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