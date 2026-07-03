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Проф. Георги Рачев: Идва ретролято с нормални температури, измъкваме се от горещите вълни

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Георги Рачев КАДЪР: bTV

Един студен фронт ще мине утре над страната, дори ще засегне и днес България в западните части, посочи климатологът проф. Георги Рачев пред "Тази сутрин" на Би Ти Ви. Във Франция, Португалия и Испания обаче предстои третата вълна с температури до 38-40 градуса, но ние се измъкваме с едни нормални температури - 25-26 градуса си е нормално време за юли, затова го наричам ретролято, каквото го помним от детството си, коментира експертът.

Всички морета в Европа буквално врят, във Венеция и Генуа водата стигна температури до 30 градуса, Северно море и Балтийско море се стоплиха до 25 градуса. С две думи - време за море, посочи проф. Рачев,  у нас водата на черноморския бряг стигна 25-26 градуса.

За София проф. Рачев прогнозира температури от 25-27 градуса и до 30 градуса в средата на юли, а и "вървим към горещниците - много хубаво време ни очаква". В средата на следващата седмица ще има валежи, до 15-20 литра на кв. м. В Пловдив в сряда, четвъртък ще паднат валежи - до десетина литра, и градусите малко ще паднат, каза още проф. Рачев.

Георги Рачев КАДЪР: bTV

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