ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От вятърна енергия са осигурени близо 20 процента ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23158055 www.24chasa.bg

Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия

1648
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полицията разпространи снимките на Наталия и на Асен.

Четвърти ден без следа от 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново край Варна. Издирването на момичето продължава.

Десетки доброволци се включиха тази нощ в търсенето на Наталия и 40-годишния Асен Симеонов, който я отвлече от дома на майка ѝ в село Константиново. Екипите бяха планирали да тръгнат от там в 22 часа вчера, за да претърсят отново района, но след сигнал, че двамата издирвани са забелязани в Провайдийско, те потеглиха към село Бързица малко след 20 часа.

Снощи са били подадени няколко различни сигнала, последният – от хора, които са видели мъж и момиче в нивите край Бързица, съобщава БНТ. Полиция, жандармерия и доброволци с дронове оградиха един от терените и претърсваха няколко часа в района на Бързица, Бозвелийско и Царевци и след полунощ.

Полицията разпространи снимките на Наталия и на Асен.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание