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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23158117 www.24chasa.bg

Сметната палата: Архивът на КПК, преминал при нас, е съхранен и наличен

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Архивът на закритата през януари Комисия за противодействие на корупцията (КПК) е съхранен и наличен, категорични са от Сметната палата, където се пази една част от него. 

Съобщението на институцията е по повод изразено преди дни становище, че архивът е изчезнал. Подобно мнение обяви адвокат Александър Кашъмов, който води няколко дела именно за предоставяне на информация от архива.

Архивът всъщност е разпределен между три институции. Архивните оперативни дела са в ДАНС, активните дела са в ГДБОП, а всичко останало е в Сметната палата, която обяви, че това, което е при нея, не е изчезнало. Към другите архиви обаче тя няма отношение.

Комисията беше закрита през януари, на 5 юни беше възродена и архивът пак трябва да премине към КПК.

От Сметната палата припомниха, че съгласно промени в закона институцията е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на КПК единствено по отношение на дейностите по превенция на корупцията, установяване на конфликт на интереси и установяване на несъответствие в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности.

След преминаването на тези дейности към Сметната палата беше извършена проверка на наличните архивни дела, с изключение на вече предадените на други компетентни органи. Проверката установи, че архивът съответства на описаните в Протокол от 27.01.2026 г. архивирани документи, свързани с дейността на КПК и КПКОНПИ.

Сметната палата съхранява архив от общоадминистративен характер, изготвен съгласно утвърдената през 2025 г. номенклатура на делата на КПК. В него се съдържат вътрешни правила, правилници, доклади, докладни записки, протоколи от заседанията на ръководството с приложенията към тях, заповеди на председателя, административни преписки и кореспонденция, казват от институцията.

Тези архивни документи, обхващащи периода от октомври 2023 г. до закриването на Комисията, се съхраняват в сградата на Сметната палата на пл. „Св. Неделя" № 6 в София.

Сметната палата не разполага с неприключилите досъдебни производства на КПК. С измененията в закона е уреден редът за тяхното довършване, като още при закриването на Комисията те са изпратени на наблюдаващ прокурор, който ги е възложил на компетентен разследващ орган съгласно Наказателно-процесуалния кодекс.

Поради това тези документи не се намират в Сметната палата. Те не представляват архив и са от компетентността на разследващите органи.

По повод постъпило заявление за достъп до обществена информация от журналист с въпрос за размера на възнагражденията на членовете на КПК, Сметната палата е отговорила, че не разполага с исканата информация и е изпратила писмо до Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) за произнасяне по компетентност. Причината е, че членовете на КПК са получавали възнаграждения единствено от КОНПИ.

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