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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23158275 www.24chasa.bg

Офталмолог "опакова" реставрирана сграда в знак на протест заради бюрокрацията

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В стил на Кристо Явашев офталмолог опакова емблематична сграда в Стара Загора. Действието му обаче е знак на протест заради бюрокрацията, с която се сблъсква, когато иска да я направи очна клиника.

"Идеята за тази артинсталация ми дойде още през август, когато въвеждахме процедура по експлоатацията на сградата. Трябваше всичко да мине през Министерството на културата. Нашата сага започна през октомври миналата година", разказа по Нова тв офталмологът д-р Станимир Трошев.

Всичко е готово, оборудвано в сградата, но девет месеца няма разрешение.

"Снощи вечерта получих обаждане от министъра, който каза, че чрез обаждане на нашия кмет Живко Тодоров е задвижил нещата и за един ден е свършил работа, която за девет месеца не свършиха неговите колеги преди", обясни Трошев.

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