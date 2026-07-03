Румен Радев призна за проблеми с петрола, решил ги с ветото за санкциите срещу Русия (Обновена)

През ноември миналата година със заеми от "Литаско" към "Лукойл", има невърнат заем в съществени размери и е бил наложен запор за закупуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария

Радев ще възрази срещу 21-вия пакет санкции срещу Русия, защото отстоявал българския национален интерес

Липсата на нефтовия сорт урал са довели до сериозни проблеми и за българската рафинерия.

"Преди смяната на ръководството на "Лукойл", стана ясно, че има проблеми с логистиката и доставката на суров петрол. Имало е случай на работа с тежки видове на нефт. Това, което успяхме да постигнем като споразумение с "Литаско", е да вдигне запора и "Лукойл" да може да закупува суров петрол без ограничения. Рафинерията вече ще може да доставя петрол, а транспортната задача ще бъде много по-ефективна".

Това обяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос, свързан със срещата му с представители на ръководството на "Литаско" и на „Лукойл" преди дни.

Премиерът обясни, че са научили от представителите на "Литаско", че не са имали диалог с "Лукойл" и с особения търговския управител Румен Спецов. "През ноември миналата година със заеми от "Литаско" към "Лукойл", има невърнат заем в съществени размери и е бил наложен запор за закупуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария. Това силно стесни възможностите на рафинерията да доставя суров петрол", каза той.

Радев обясни, че техническите характеристики на рафинерията са настроени така, че да работи с този тип нефт, какъвто няма. Затова е търсила доставки, който да осигурят бленд, който се доближават. "Товa, при стесняване на доставките не е било възможно как да се осъществи. Затова е имало случи на работа с тежки видове нефт. Това води до бързо задръстване на инсталациите. До тяхното изхабяване, до натоварване на персонала на рафинерията, който непрекъснато трябва да се занимава с пренастройки.

"Фактът, че "Литаско" поиска среща, след като казах, че няма да налагам санкции на Вагит Алекперов, показва, че имаме движение в тази посока. Надявам се арбитражът да бъде избегнат. Чувам, че той не е страшен и можем да го избегнем. Така се чуваше и за арбитража за Белене, но го платихме", добави още премиерът.

Страната ни ще възрази срещу 21-вия пакет санкции срещу Русия, стана ясно още думите на премиера. А причината - „защото отстоява българския национален интерес".

Румен Радев защити руския патриарх Кирил и неговото благославяне на руските ракети срещу Украйна с това, че и нашият патриарх освещава бойните знамена и въоръжението на българската армия.

Патриарх Кирил е един от онези, които според ЕК трябва да бъде санкциониран. А че България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък, даде да се разбере Радев преди две седмици от Брюксел, където участва в заседание на Европейския съвет.

"Времето на кръстоносните походи отмина и не може религията да се смесва с политика", каза тогава той.