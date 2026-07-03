Пуснаха BG-ALERT в областите Варна, Бургас и Шумен за изчезналата Наталия

Системата за първи път се използва за изчезнал човек

Пуснаха BG-ALERT в областите Варна, Бургас и Шумен за изчезналата 11-годишна Наталия Асенова от село Константиново. Това е първият случай, в който системата се използва за изчезнал човек. Детето се издирва вече четвърти ден.

В текста на съобщението няма информация, че детето е придружено, както имаше в AMBER Alert. Този вид съобщение, което бе активирано в сряда, се разпраща във фейсбук и инстаграм на 200 км от последното място, къдeто е видяно детето. Заедно с данните за Наталия там имаше и информация за 40-годишния Асен Антонов Симеонов.

"В Бургас системата се задейства около 9 ч. Тъкмо чаках на опашка в закусвалня, когато телефоните на хората започнаха да пищят. Някой се стреснаха, а други започнаха да коментират случая с похитеното дете", разказа читател на "24 часа" от морския град.

Съобщението, което излиза на телефоните на хората е на български и английски език и гласи:

BG-ALERT: Човек в неизвестност

Издирва се 11-годишната Наталия / 11-year-old Natalia is wanted Издирва се 11-годишната Наталия Асенова. Детето е високо 1,60 см, с едро телосложение, кестенява коса go раменете, облечено със светъл панталон и бяло яке с червени цветчета. При информация се обадете на тел. 112 Областна дирекция на MBP https://short-url.cc/ 1yq5m

An 11-year-old girl, Natalia Asenova, is missing. She is approximately 160 cm tall, has a heavy build, and shoulder-lenght chestnut brown hair, She was last seen wearing light-colored trousers and a white jacker with red floral patterns. Varna regional directorate Mol

11-годишното дете изчезна в ранните часове на 30 юни. Според близки то е било отвлечено от бившия приятел на майка си Тодорка Петрова Асен Симеонов. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момичето.

Според източник на "24 часа" драмата в семейството се е разиграла около 2,30 ч през нощта. 40-годишният Асен Симеонов пристигнал с такси до дома на бившата си партньорка Тодорка. Появил се неочаквано, след като от април двамата били разделени. Дъщерята първа забелязала присъствието му и казала: "Мамо, той е вкъщи!"

Между възрастните избухнал скандал. Асен заявил: "Вие ми съсипахте живота. Аз ще съсипя вашия!"

След това взел дървен предмет, с който счупил телефона на жената, ударил я по ръката и я счупил, а след това вързал ръцете и краката с парцали и запушил устата , за да не може да потърси помощ. Казал на Тодорка, че ще я убие, ако детето не тръгне с него. Тогава Наталия сама поискала да тръгне с Асен и казала на майка си: "Мамо, не се тревожи, нищо няма да ми се случи!".

Асен заключил вратата отвън. Таксито, с което пристигнал, вече било освободено. Последната сигурна следа е запис от охранителна камера в началото на село Константиново. На кадрите се вижда как Симеонов върви пеша с 11-годишното момиче.

По информация на разследващите Наталия не оказва видима съпротива и върви до него спокойно. Това вероятно се дължи на заплахата към майка и страха на детето, че ако не го последва, той може да изпълни заканите си.

Асен е с богато криминално минало. Срещу него има няколко присъди – за побой, управление на автомобил след употреба на алкохол и грабеж. Полицията разпространи снимките на Наталия и на Асен.

AMBER Alert е система за спешно уведомяване при изчезване или отвличане на дете, когато има данни, че животът или здравето му могат да бъдат в непосредствена опасност. Сигналите се разпространяват чрез социалните мрежи Facebook и Instagram, както и през други комуникационни канали, за да достигнат до максимално широк кръг от хора за възможно най-кратко време.

Системата има за цел да превърне обществото в допълнителни "очи и уши" на правоохранителните органи, като всеки гражданин може да помогне с информация за местонахождението на издирваното дете.

България използва системата AMBER Alert от 2018 г. При активиране на механизма информацията се разпространява незабавно, когато компетентните органи преценят, че са изпълнени необходимите критерии и съществува реална опасност за детето.